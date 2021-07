Nhậu bét nhè còn chạy ô tô ra đường, 3 người bị CSGT TP.HCM phạt 41 triệu

Tối 16.7, đội CSGT - TT Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) thực hiện tuần tra kiểm soát người dân ra đường không lý do theo Chỉ thị 16 , đồng thời xử lý các lỗi vi phạm về giao thông trong những ngày giãn cách xã hội

Giãn cách xã hội vẫn rủ nhau nhậu bét nhè

Trên đường Hoàng Sa (bờ kè kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè), tổ công tác đã dừng ngẫu nhiên nhiều người chạy xe máy, ô tô để kiểm tra giấy tờ tùy thân và hỏi lý do ra đường. Đa số, những người ra đường đều nói: đi làm về, đi mua đồ ăn, đi mua thuốc. Phần đông người được yêu cầu xuất trình đưa ra được giấy thông hành.

Khoảng 20 giờ 30 phút, tổ công tác yêu cầu một xe ô tô màu đen dừng lại. Ngay khi người điều khiển hạ kính xe, mùi bia rượu đã tỏa ra xung quanh. Trên xe, một người đàn ông nằm cởi trần, say xỉn.

Ông M. liên tục nhận sai và xin lỗi CSGT trong lúc kiểm tra giấy tờ Ảnh: Độc Lập

Làm việc với CSGT, tài xế xuất trình giấy tờ tên C.V.M (49 tuổi, ngụ Q.Bình Tân). Ngay khi xuống xe, ông M. thành khẩn: “Mình không có giấy đi đường, dạ dạ, mình sai rồi”. CSGT hỏi: “Mình uống rượu bia rồi ha anh?”, ông M. thằng thắn: “Dạ đúng rồi, tôi uống 6 lon rồi”.

Theo lời ông M., ông công tác tại một ngân hàng, vừa ký xong giao dịch nên ông cùng 3 người khác mua 2 thùng bia về nhậu từ 19 giờ. Trước khi đứng dậy ra về, mọi người chừa lại 10 lon, tính ra 4 người uống hết khoảng thùng rưỡi. Ông liên tục nhận sai, xin lỗi CSGT vì đã vi phạm luật.

CSGT lái xe đưa ông M. và 2 bạn nhậu của ông về trụ sở Công an P.3, Q.Tân Bình Ảnh: Độc Lập

CSGT yêu cầu ông M. lên xe, gọi người cởi trần nằm trên xe dậy – cũng là người vừa nhậu cùng ông M., rồi cả 3 được CSGT, Cảnh sát cơ động lái xe chở về trụ sở Công an P.3, Q.Tân Bình.

Tại đây, người đàn ông cởi trần say xỉn nhất, không còn kiểm soát được lời nói. Anh đòi mặc áo nhưng trên xe không có chiếc áo nào, anh đã quay sang CSGT đòi mượn áo để mặc.

Mỗi người bị phạt 2 triệu vì ra đường không có lý do cần thiết Ảnh: Độc Lập

Khi công an phường hỏi nhà anh ở đâu, người này lè nhè nói: “Không có nhà, 16 năm ở Sài Gòn không có nhà. Mấy anh phạt nhẹ nhẹ chút nha, năm trăm, 1 triệu được rồi”. Ngồi trên ghế, đầu người này liên tục gật gật vì say xỉn, anh cũng liên tục được công an yêu cầu kéo khẩu trang lên và ngồi yên tại chỗ.

Ngoài kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển xe, cả 3 người đều được test nhanh Covid-19 tại phường, kết quả âm tính. Cả 3 đã bị Công an P.3 lập biên bản vì ra đường không có lý do cần thiết, mỗi người bị phạt 2 triệu đồng. Riêng ông M. – người lái xe bị phạt thêm 35 triệu đồng vì có nồng độ cồn là 0,49mg/lít khí thở, tước bằng lái 23 tháng, tạm giữ xe 7 ngày. Như vậy, tổng tiền phạt của cả 3 người là 41 triệu đồng.

Đến 22 giờ 45 phút, cả 3 ký biên bản, cùng nhau đi bộ về.

“Không thích” nên không xuống xe

Trên đường Phạm Văn Bạch, tổ công tác cũng kiểm tra ngẫu nhiên nhiều trường hợp chạy ô tô, xe máy trên đường. Một người đàn ông đi ô tô khi được CSGT yêu cầu xuất trình CMND và giấy đi đường trả lời: “Không thích” rồi ngồi yên trên xe.

CSGT kiểm tra ngẫu nhiên nhiều xe lưu thông trên đường Ảnh: Độc Lập

CSGT thở dài: “Chỉ thị 16 yêu cầu ra đường phải có lý do chứ anh”. Người này đáp: “Mua đồ ăn Chỉ thị 16 có cấm không?”, nhưng vẫn ngồi trên xe, không xuất trình giấy tờ.

Sau một hồi được thuyết phục, người này mới xuống xe nhưng không đưa ra được CMND. “Giờ CMND đâu thể hiện được nơi tôi tạm trú, hộ khẩu một nơi, tạm trú một nơi thì sao? Bằng lái có địa chỉ nè”.

Dù vậy, trên bằng lái, địa chỉ của tài xế này lại ở Q.9 cũ (TP Thủ Đức hiện nay), trong khi anh giải thích đi mua đồ ăn tại Tân Bình nên CSGT không chấp nhận. Người này lớn tiếng, nói CSGT hãy gọi công an phường xác nhận xem có phải anh tạm trú ở gần đây không.

Lúc đầu, người đàn ông này không chịu xuất trình CMND, nhưng sau một hồi đôi co, anh đã nhờ hàng xóm mang giúp CMND ra chốt CSGT Ảnh: Độc Lập

CSGT tiếp tục: “Anh phải chứng minh nhà anh gần đây chứ giờ anh không đưa giấy tờ gì ghi địa chỉ hết sao tôi biết anh ở đây và đi mua đồ ăn, giấy bằng lái này là Q.9 chứ đâu phải ở đây. Giờ anh gọi người nhà mang CMND ra đây đi”. Tài xế cho hay, mẹ anh bị đau chân ở nhà, anh lại đang chở con nhỏ đi mua đồ ăn, nên sẽ nhờ hàng xóm đem giấy tờ ra. Anh nói thêm: “Hôm nay tôi rất nhiều chuyện mệt”.

Khoảng 5 phút sau, một người đàn ông mang sổ hộ khẩu, tạm trú và CMND của tài xế tới chốt CSGT. Sau khi kiểm tra, CSGT giải thích: “Đang dịch bệnh, không ai muốn làm khó gì anh đâu, anh đừng nóng”, rồi mời tài xế tiếp tục lưu thông.