Thương mại Việt - Ý hướng đến kim ngạch song phương 10 tỉ USD

Ngày 5.6, nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte đã đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 - 6.6.

Hai bên nhất trí sẽ cùng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực Ý có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như cơ khí chế tạo, cơ sở hạ tầng, dệt may, da giày, chế biến gỗ, công nghiệp phụ trợ, vật liệu xây dựng, dầu khí, năng lượng tái tạo, chế biến thực phẩm...; tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa hai nước vào thị trường của nhau, phấn đấu tăng kim ngạch song phương từ gần 5 tỉ USD lên 6 tỉ USD năm 2020 và 10 tỉ USD vào các năm sau đó.

Hai thủ tướng đã nhất trí tầm quan trọng của các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai thủ tướng khẳng định tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông đối với khu vực và quốc tế, cũng như việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển 1982 (UNCLOS).