Thưởng “nóng” cho các ngư dân làng biển cứu người trong lũ dữ

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đặng Đại Tình chia sẻ: “Việc làm của bà con nhân dân làng biển trong đợt lũ lịch sử vừa qua là rất dũng cảm, kịp thời; thể hiện tình đoàn kết của người dân các vùng miền trong lúc hoạn nạn”. Được biết, ban tiếp nhận cứu trợ của huyện cũng hướng dẫn một số đoàn đến trao quà, chia sẻ với ngư dân 2 xã biển bãi ngang, bởi đây là vùng còn nghèo và bà con đã dành nhiều vật chất, tinh thần cho vùng lũ.

Trước đó, tối 17 rạng sáng 18.10, mưa lũ dữ dội tại H.Lệ Thủy. Rất nhiều người dân kêu cứu trong đêm tối. Trước tình thế nguy cấp như vậy, lãnh đạo H.Lệ Thủy đã có sáng kiến huy động thuyền đánh cá của ngư dân 2 xã biển vào cứu người. Ngoài ra, nhiều người dân cũng kêu gọi ngư dân 2 xã biển đi cứu người. Để mang thuyền vào vùng lũ, phần lớn ngư dân phải khiêng thuyền lên xe kéo rồi đẩy chạy bộ nhiều cây số trong đêm mưa gió mịt mùng.

Vào vùng lũ, những thuyền đánh cá này đã phát huy tác dụng do chịu được sóng to gió lớn . Và với sự bổ sung lực lượng thuyền đông đảo như vậy đã cứu được hàng ngàn người dân. Nhiều người dân vùng lũ ở ven sông Kiến Giang thuộc các xã Mỹ Thủy, Xuân Thủy, Liên Thủy, An Thủy, Lộc Thủy… cho hay, nếu không có thuyền của ngư dân làng biển ứng cứu thì có lẽ họ đã không giữ được mạng sống.