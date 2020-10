Xót xa Lệ Thủy đổ nát, tan hoang sau lũ lụt lịch sử trăm năm có một

Những con đường ngập ngụa bùn đất, rác rưởi; những bức tường vỡ vụn; những ngôi nhà ngổn ngang xơ xác… là những gì lũ dữ để lại cho người dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Cảm tưởng như vùng đất này vừa trải qua một trận bom khốc liệt. Cả vùng lũ rộng lớn của huyện giờ đây là một bãi rác trộn lẫn bùn non khổng lồ. Rác và bùn chất đống, ứ đọng, ngập ngụa từ ngoài đường lớn vào tận ngõ nhỏ và vào tận trong nhà.

Ngày 25.10.2020, tại rốn lũ Lệ Thủy, nước gần như đã rút hết, chỉ còn một vài nơi nước đọng và quá thấp trũng. Ở khắp nơi, các cấp chính quyền địa phương và người dân đang khẩn trương khắc phục hậu quả của mưa lũ, khôi phục cuộc sống. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đợt lũ lịch sử kéo dài nhiều ngày, thiệt hại nghiêm trọng nên khối lượng công việc quá lớn, phải mất một thời gian mới trở lại bình thường.

Trên đường, dễ thấy cảnh người dân lật bới trong đống bùn non đổ nát, cố nhặt nhạnh lại những gì còn có thể dùng được.

Cuộc sống người dân vùng lũ đang gặp rất nhiều khó khăn do lũ quá lớn, đã làm hư hại gần như toàn bộ đồ đạc, hạ tầng sinh hoạt, rau màu, và hàng trăm ngàn tấn lúa dự trữ. Nên giờ ai cho gì bà con đều lấy nấy.

Chiều 25.10, PV Thanh Niên xuôi theo dòng Kiến Giang về phía hạ nguồn, nơi nước lũ còn chưa rút hết ra khỏi điểm trường An Xá, thuộc Trường mầm non Lộc Thủy (xã Lộc Thủy, H.Lệ Thủy). Hai dãy tường rào xây bằng gạch, trụ giằng bê tông bị vỡ vụn, đổ sập. Bên trong, 2 phòng học cũng bị sập tường phía sau, toàn bộ đồ chơi ở khuôn viên trường ngập trong bùn. Bà Trần Thị Năm, Cụm trưởng cụm An Xá, bật khóc khi nhìn lên phía bể nước sạch bằng bê tông bị lũ “đập” vỡ, đường ống hư hỏng hết…