Thượng tá Lê Phú Thạnh giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang

Chiều ngày 25.2, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh An Giang.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang và ông Trần Anh Thư, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm thượng tá Lê Phú Thạnh, Trưởng công an H.Châu Phú ( An Giang ) giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang.