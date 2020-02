Tại lễ công bố quyết định, đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An , cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương đã quan tâm, bổ sung nhân sự lãnh đạo Công an tỉnh Long An; đồng thời chúc mừng thượng tá Tâm nhận nhiệm vụ mới.

Thượng tá Phạm Thanh Tâm giữ chức vụ Trưởng công an huyện Cần Giuộc (Long An) nhiều năm liền. Cuối năm 2019, ông được điều động làm Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy thuộc Công an tỉnh Long An.