Công an tỉnh Long An thụ lý vụ trưởng công an xã nổ súng, thủng bụng 1 người

Ngày 29.10, tin từ Công an H.Tân Thạnh ( Long An ) cho biết đại tá Phạm Công Bô, Trưởng công an H.Tân Thạnh, vừa ký thông báo trả lời anh Trần Quốc Công , không phải tên Trần Văn Công như ban đầu nạn nhân cung cấp, (34 tuổi, ngụ ấp Thân Cần, xã Bắc Hòa, H.Tân Thạnh) tố cáo Trưởng công an xã Nhơn Hòa Lập dùng gậy đánh, cầm súng dí vào bụng bắn gây thương tích bỏ mặc không cứu chữa.

Theo đó, “Công an huyện chuyển đơn đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xem xét, giải quyết. Công an huyện thông báo cho ông Công biết để biết và liên hệ với cơ quan trên”.

Trao đổi với Thanh Niên, anh Công, người bị bắn trọng thương, cho biết chiều 28.10, gia đình đưa anh đến Bệnh viện 7A tái khám vết thương bị đạn bắn thủng bụng. Bác sĩ điều trị xác định vết thương đã lành, không có dấu hiệu nhiễm trùng hay tái phát, vài ngày nữa sẽ cắt chỉ may bên ngoài.

Trước đó, Công an tỉnh Long An quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thiếu tá Đặng Văn Em, Trưởng công an xã Nhơn Hòa Lập, để làm rõ nguyên nhân nổ súng gây thương tích cho nam thanh niên đi xuồng máy nghi dùng xung điện chích cá ban đêm và rời khỏi hiện trường không cấp cứu nạn nhân.

Người thân cho biết hoàn cảnh gia đình anh Công rất khó khăn, anh là trụ cột, hằng ngày đi làm thuê, đánh bắt cá kiếm tiền lo cho con học hành. Tuy nhiên, từ sau vụ nổ súng, anh bị thương, mất khả năng lao dộng, vợ phải theo chăm sóc, tiền điều trị phải mượn thêm mới có đủ chi phí, vì trưởng công an xã chỉ hỗ trợ 20 triệu đồng.

Theo anh Công, từ khi sự việc xảy ra cho tới ngày xuất viện, và lúc anh về nhà đến nay, chưa có đại diện chính quyền địa phương gặp hỏi thăm hoặc làm việc.

Anh Công bức xúc nói: “Tôi là nạn nhân rõ rành rành như vậy, cuối cùng họ bỏ mặc tôi nên buộc lòng phải gửi đơn tố cáo. Tôi mong Công an tỉnh sớm làm sáng tỏ vụ việc, trả lại công bằng cho tôi”.

Xuồng máy của công an xã vẫn bỏ chạy khỏi hiện trường

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 4 giờ 20 ngày 4.10, tổ tuần tra Công an xã Nhơn Hòa Lập làm nhiệm vụ trên tuyến kênh Thanh Niên do thiếu tá Đặng Văn Em chỉ huy và 2 công an viên tham gia. Khi đến địa bàn tiếp giáp xã Bắc Hòa, phát hiện anh Công cùng anh Nông Văn Toàn (24 tuổi, ngụ xã Bắc Hòa) dùng xung điện chích cá nên công an yêu cầu đậu lại xử lý.

Tuy nhiên, xuồng máy anh Công vẫn chạy đi nên xuồng máy công an truy đuổi qua địa phận xã Bắc Hòa. Lúc tiếp cận được xuồng máy anh Công, thiếu tá Em dùng tay kéo anh Công lại, sau đó có tiếng súng nổ. Bị trúng đạn vào bụng , nạn nhân ngã xuống kênh, anh Toàn cho dừng phương tiện, nhảy xuống ôm anh Công đưa lên xuồng, và nhanh chóng chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Long An.

Do vết thương quá nặng, bệnh viện này đã chuyển anh Công lên Bệnh viện Chợ Rẫy, sau đó đưa sang Bệnh viện 7A điều trị.

Dù phát hiện có người bị thương nặng, nhưng xuồng máy của công an xã vẫn bỏ chạy khỏi hiện trường, không đưa nạn nhân đi bệnh viện.