Long An: Đình chỉ công tác trưởng công an xã nổ súng làm thủng bụng người dân

Ngày 21.10, nguồn tin từ Huyện ủy Tân Thạnh (Long An) cho biết giám đốc Công an tỉnh Long An vừa quyết định đình chỉ công tác đối với thiếu tá Đặng Văn Em , Trưởng công an xã Nhơn Hòa Lập (H.Tân Thạnh), để làm rõ nguyên nhân vụ nổ súng khiến một thanh niên bị thủng bụng.