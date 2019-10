Điều tra vụ công an nổ súng, đạn xuyên qua bụng người dân

Ngày 11.10, ông Trần Văn Trước, Chủ tịch UBND H.Tân Thạnh (Long An), cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang điều tra nguyên nhân vụ nổ súng làm một người bị thương. Hiện sức khỏe nạn nhân đã hồi phục, nhưng phải điều trị dài hạn do vết đạn xuyên qua vùng bụng đi vào đốt xương cột sống.

Khoảng 16 giờ 20 ngày 4.10, tổ tuần tra Công an xã Nhơn Hòa Lập (H.Tân Thạnh) làm nhiệm vụ trên tuyến kênh Thanh Niên, do thiếu tá Đặng Văn Em, Trưởng công an xã Nhơn Hòa Lập, chỉ huy cùng 2 công an viên tham gia. Khi đến địa bàn tiếp giáp xã Bắc Hòa, H.Tân Thạnh phát hiện anh Trần Văn Công (34 tuổi) và Nông Văn Toàn (24 tuổi, cùng ngụ xã Bắc Hòa) dùng xung điện chích cá ven bờ kênh nên tổ tuần tra cho xuồng máy tiếp cận để bắt giữ, xử lý.