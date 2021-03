Thượng tướng Phan Văn Giang: 'Tình hình biển Đông vẫn căng thẳng phức tạp'

Chiều 28.3, tiếp tục Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt văn kiện Đại hội XIII, Ủy viên Bộ Chính trị, thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, giới thiệu về những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam

Đánh giá về tình hình thế giới và khu vực, ông Giang cho biết, khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á, có vị trí chiến lược ngày càng quan trọng, là khu vực cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Bên cạnh đó, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, trên biển, đảo diễn ra căng thẳng, phức tạp, quyết liệt hơn. Hòa bình, ổn định, tự do an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông đứng trước những thách thức lớn, tiềm ẩn nguy cơ xung đột.

Riêng về tình hình Biển Đông, ông Giang đánh giá vẫn có những diễn biến căng thẳng phức tạp; đang đặt ra thách thức lớn trong bảo vệ chủ quyền biển đảo.

"Diễn biến trên Biển Đông trong tình hình đang có sự tranh chấp giữa các nước có liên quan đến Biển Đông với nhiều vấn đề chưa giải quyết được", ông Giang cho hay.

Theo ông Giang, đối với vấn đề Biển Đông, chúng ta phải giải quyết một cách bài bản, căn cơ, lâu dài, chiến lược, kiên định, nhưng phải có sách lược mềm dẻo, đúng đắn để giải quyết phù hợp các tình huống trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

"Tất nhiên trong quá trình thực hiện thì có những cái chúng ta phải xử lý theo tình hình thực tế", ông Giang nói.

Tự lực tự cường trang bị cho quân đội