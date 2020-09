Thuyền rồng rải vàng mã xuống sông Hương: Hai chủ thuyền bị phạt 8 triệu đồng

Ngày 14,9, Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 chủ thuyền có hành vi rải vàng mã trên sông Hương , đoạn qua P.Thủy Biều (TP.Huế), với tổng mức phạt cả 2 thuyền 8 triệu đồng.

Biên bản vi phạm hành chính của 2 chủ thuyền do Công an TP.Huế lập

Trước đó, ngày 12.8, Facebook của ông Phan Thiên Định, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, đăng tải hình ảnh và clip ghi lại cảnh thuyền rồng mang số hiệu TTH0567 đang chở khách du lịch cùng một thuyền rồng khác rải vàng mã trên sông Hương, với lời than phiền về ý thức của người dân khi xả vàng mã xuống sông.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Công an TP.Huế đã chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh, xử lý. Kết quả, Công an TP.Huế đã xác định chủ hai thuyền rồng trên là Đ.V.L (47 tuổi, trú tại tổ 22, KV7, P.Vỹ Dạ) và Đ.V.L (56 tuổi, trú tại KV7, P.Vỹ Dạ) và đã mời đến cơ quan công an làm việc. Cả 2 đều thừa nhận hành vi xả giấy vàng mã xuống sông Hương ngày 12.9 gây ô nhiễm môi trường và mỹ quan đô thị của thành phố.