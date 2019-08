Tiền Giang: Công an phát hiện ô tô chở 1.490 gói thuốc lá nhập lậu

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 30 ngày 25.8, Tổ tuần tra của Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Mỹ Tho phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện chiếc ô tô 7 chỗ BKS 63A-042.32 do tài xế Phan Văn Hòa Mỹ (42 tuổi, ngụ P.6, TP.Mỹ Tho) điều khiển trên QL1 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành đuổi theo chặn dừng kiểm tra.