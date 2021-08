Tiền Giang đôn đốc các địa phương tăng tốc độ tiêm vắc xin Covid-19 gấp 20 lần/ngày

Đến ngày 8.8, tỉnh Tiền Giang đã ghi nhận gần 4.000 người nhiễm Covid-19. Hơn 1,9% số ca mắc Covid-19 đã tử vong. Tỷ lệ tử vong do Covid-19 tại Tiền Giang ở nhóm cao so với nhiều tỉnh, thành có dịch Covid-19 trong vùng, cũng như cả nước. Tiền Giang là 1 trong 9 địa phương trong cả nước có tiến độ tiêm vắc xin Covid-19 chậm so với kế hoạch của Bộ Y tế đã ban hành và phân bổ vắc xin.