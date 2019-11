Tiền Giang: Hàng trăm 'quái xế' chặn Quốc lộ 1 để đua xe trái phép

Khoảng giờ ngày 10.11, Công an H.Châu Thành ( Tiền Giang ) nhận được tin báo của người dân cho biết tại ấp Đông A, xã Nhị Bình, H.Châu Thành có một nhóm "quái xế" thanh thiếu niên chặn xe trên QL1 để đua xe trái phép . Ngay sau đó, CSGT Công an H.Châu Thành phối hợp Công an 3 xã Nhị Bình, Bình Trưng, Long Định có mặt vây bắt.