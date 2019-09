14 'quái xế' tuổi teen ở Đà Lạt bị xử phạt

Ngày 12.9, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT - TT), Công an TP.Đà Lạt đã mời 14 "quái xế" tuổi teen (trong đó có 2 học sinh), cùng đại diện gia đình đến làm việc, yêu cầu cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình tham gia giao thông và quản lý phương tiện.

CSGT mời các thanh thiếu niên vi phạm, phụ huynh và công an khu vực đến cùng làm việc Ảnh: Gia Bình

Đại úy Chu Anh Quang, Phó đội trưởng Đội CSGT - TT Công an TP.Đà Lạt, cho biết, trước đó, tại nhiều tuyến đường ở TP.Đà Lạt, những thanh thiếu niên này đã điều khiển xe máy vi phạm, tụ tập cổ vũ, chạy xe thành nhóm với tốc độ cao, bốc đầu, lạng lách …gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Hành vi này đã bị người dân quay clip và cung cấp cho Đội CSGT - TT và Đội đã phối hợp với các đội nghiệp vụ, công an các phường, xã trên địa bàn tiến hành xác minh làm rõ và tạm giữ 15 xe máy chủ yếu là các xe có phân khối lớn đã được đôn dên hoặc thay đổi kết cấu...