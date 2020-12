Tiền Giang: Tai nạn giữa 2 xe máy, 2 người tử vong, 1 người nguy kịch

Đến trưa 5.12, Công an H.Châu Thành (Tiền Giang) vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong tại chỗ và 1 người nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 15 ngày 4.12, người dân sống ven đường tỉnh 864, đoạn thuộc địa bàn ấp Tây Hòa, xã Song Thuận, H.Châu Thành nghe tiếng va chạm mạnh. Đến kiểm tra, người dân phát hiện 2 xe máy BS 71B3 - 891.42 và 63K1 - 3459 nằm trên đường (theo hướng từ TP.Mỹ Tho về H.Cai Lậy) bị vỡ nát, biến dạng.

Bên cạnh xe máy có một thanh niên khoảng 18 - 20 tuổi tử vong tại chỗ , một thanh niên khác nằm cạnh gốc cây ven đường bị thương nặng. Ở chiều đường ngược lại có một thanh niên khác tử vong tại chỗ. Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Sông Thuận nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông. Do đường vắng, không có xe đưa nạn nhân đi cấp cứu nên lúc này đại úy Phạm Văn Hoàng, công tác ở Công an xã Song Thuận, dùng xe máy cá nhân phối hợp với người dân chở nạn nhân đi cấp cứu.