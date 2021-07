Tiếp tục đề nghị truy tố nguyên Phó cục trưởng Cục Quản lý dược

Ngày 16.7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án “Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường cùng đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại TP.HCM, các tỉnh, TP khác và Cục Quản lý dược - Bộ Y tế ”, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 13 bị can có liên quan.