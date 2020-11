Tiếp tục triển khai giai đoạn 4 tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở Rào Trăng 3

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam xác định hai vụ dùng súng tự chế bắn người xảy ra trên địa bàn trong đêm là do một nghi phạm gây ra.

Lại xảy ra một vụ dùng súng tự chế bắn 1 người và chém trọng thương 2 người xảy ra tại huyện vùng cao Bắc Trà My (Quảng Nam).

Công an tỉnh An Giang thông tin, liên quan đến vụ bắt gần 11 kg ma túy do người đàn ông 60 tuổi vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam ngày 26.11, lực lượng đã phối hợp bắt thêm 20 kg ma túy.