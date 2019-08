Tìm taxi không có, trộm ô tô 16 chỗ ở Đà Lạt để chạy về Đồng Nai

Ngày 12.8, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đang tạm giữ hình sự Hà Trần Quyền (36 tuổi, ngụ H.Thống Nhất, Đồng Nai), đồng thời giám định tài sản để củng cố hồ sơ xử lý về hành vi trộm cắp tài sản

Lên Đà Lạt không bắt được taxi, tiện tay trộm luôn Ford Transit rồi lái về quê

Theo cơ quan công an, Quyền từng có 1 tiền án về tội “ giết người ”, ra tù vào năm 2015.

Ô tô 16 chỗ đậu ở bãi xe bị Quyền trộm Ảnh: Gia Bình

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 7.8, Quyền cùng bạn từ H.Thống Nhất lên TP.Đà Lạt chơi. Đến tối 9.8, Quyền cùng nhóm bạn ăn nhậu tại một quán trên đường Lê Hồng Phong, sau đó đến karaoke trên đường Hai Bà Trưng hát.

Khi cả nhóm đang hát, Quyền bỏ về trước nhưng không đón được taxi nên Quyền trở lại quán karaoke. Quyền quay lại quán karaoke nhưng không thấy nhóm bạn đi cùng nên lại đi bộ ra đường để đón taxi nhưng vẫn không đón được taxi.

Sau một lúc đi bộ, Quyền đến một bãi giữ xe trên đường Nguyễn Chí Thanh (P.1, TP.Đà Lạt) thấy ô tô hiệu Ford Transit màu trắng bạc BS 61B - 021.06 của anh D.T.T.A (ngụ tỉnh Bình Dương) đang đỗ ở bãi xe. Sau khi đi một vòng trong bãi xe, Quyền quay lại chỗ ô tô Ford Transit, mở được cửa và thấy chìa khóa để trên xe nên Quyền nảy sinh ý định trộm xe này làm phương tiện để về Đồng Nai.

Tuy nhiên do trời tối, lại không nhớ đường nên Quyền chạy lạc về hướng TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận). Trên đường đi, Quyền gỡ tem xe vứt dọc đường và tiếp tục điều khiển xe chạy về hướng TP.HCM.

Quyền thực nghiệm cảnh lúc tìm thấy chìa khóa dưới vô lăng Ảnh: Gia Bình

Nhận được tin báo của khổ chủ, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Lạt nhanh chóng vào cuộc truy bắt và sau một thời gian ngắn đã phối hợp cùng Công an Ninh Thuận bắt giữ Quyền khi nghi can đang điều khiển xe vào địa phận H.Thuận Nam, Ninh Thuận.