Tìm thấy thi thể đại úy CSGT Vĩnh Long sau vụ lật ca nô trên sông Hậu

Tối 7.1 một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết thi thể đại úy Ngô Thanh Xuyên đã được tìm thấy cách cầu Cần Thơ khoảng 7 km về phía hạ lưu.

Sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể đại úy Xuyên được bàn giao về cho gia đình an táng. Phía Công an tỉnh Vĩnh Long và Phòng CSGT đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Như Thanh Niên đã đưa, khoảng 18 giờ 25 ngày 5.1, tổ tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long tuần tra trên sông Hậu, đoạn thuộc thủy phận ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa, TX.Bình Minh, Vĩnh Long.

Tổ công tác do đại úy Nguyễn Phùng Khắc (39 tuổi) điều khiển ca nô BS CA64-0010, chở theo đại úy Ngô Thanh Xuyên (37 tuổi) và thượng úy Nguyễn Văn Tâm (38 tuổi) đi từ hạ lưu về hướng cầu Cần Thơ.