Vụ lật ca nô làm đại úy CSGT Vĩnh Long mất tích: Do va chạm sà lan

Đến chiều muộn ngày 6.1, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được đại úy CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long mất tích do lật ca nô khi tuần tra trên sông Hậu.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, chiều 6.1, ông Lữ Quang Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long và Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và xác minh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và động viên các lực lượng sớm tìm được người đang mất tích.

Khu vực ca nô bị lật khiến đại úy CSGt mất tích ẢNH: XUÂN PHÚC

Theo công an, khoảng 18 giờ 25 phút ngày 5.1, tổ tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long thực hiện tuần tra trên sông Hậu, đoạn thuộc thủy phận ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa, TX.Bình Minh, Vĩnh Long. Tổ công tác do đại úy Nguyễn Phùng Khắc (39 tuổi) điều khiển cano tuần tra biển số CA64- 0010 chở theo đại úy Ngô Thanh Xuyên (37 tuổi) và thượng úy Nguyễn Văn Tâm (38 tuổi) đi từ hạ lưu về hướng cầu Cần Thơ.

Khi đi đến địa điểm trên, ca nô tổ tuần tra từ vượt lên bên phải, áp gần vào đầu sà lan biển số VL- 14656, trọng tải 615 tấn, đang chở khoảng 559 tấn lúa mì do ông Lê Hữu Tâm (48 tuổi, ngụ xã Chánh An, H.Mang Thít, Vĩnh Long) điều khiển đi cùng chiều phía trước để chuẩn bị kiểm tra về an toàn giao thông của phương tiện. Do sóng to gió lớn, trời tối và lực hút của nước, ca nô va chạm vào sà lan và bị lật úp. Hậu quả, đại úy Ngô Thanh Xuyên mất tích , 2 CGST còn lại được được những người trên sà lan kịp thời cứu vớt nên thoát nạn.