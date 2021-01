Tìm thấy nam thanh niên mất tích ở bán đảo Sơn Trà

Trước đó, ngày 30.12, gia đình anh L.L (30 tuổi, ngụ TX.Điện Bàn, H.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) trình báo về việc anh L. mất tích.

Đến khuya ngày 4.1, lực lượng kiểm lâm đi tuần tra tại bán đảo Sơn Trà thì phát hiện có 1 xe máy, điện thoại và đồ dùng cá nhân của anh L. bỏ trên đường nhựa.

Kiểm lâm đã phối hợp Công an Q.Sơn Trà, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP.Đà Nẵng, cùng công an, dân quân P.Thọ Quang, tìm kiếm.

Đến 12 giờ ngày 5.1 thì phát hiện thi thể anh L. tại nằm dưới vực sâu tại khu vực đồi trinh sát 354, đường xuống Hố Chuối.

Các lực lượng đã đưa thi thể lên và thông báo cho gia đình. Theo trình bày của người nhà thì anh L. bị trầm cảm , trước khi mất tích có đi khám bệnh tại Đà Nẵng.

Tại nơi phát hiện thi thể có cuốn sổ khám bệnh tâm thần xác định bị bệnh hoang tưởng, nhiều vĩ thuốc ngủ đã sử dụng, CMND.

Theo Công an Q.Sơn trà, qua khám nghiệm cho thấy, tử thi không có tác động ngoại lực, gia đình không có yêu cầu gì nên công an quận bàn giao thi thể nam thanh niên mất tích cho gia đình đưa về quê an táng.