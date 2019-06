Tìm thấy thi thể nam thanh niên kéo cá gặp nạn ở hồ Gia Ui

tin liên quan Đưa thi thể nạn nhân bị mắc kẹt 10 ngày trong hang sâu Si Ma Cai ra ngoài Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó khoảng 21 giờ ngày 11.6, anh Đỗ Hoàng Nam (17 tuổi, ngụ ấp 3, Xuân Hưng, H.Xuân Lộc, Đồng Nai) cùng với 2 người khác đi lưới cá trên hồ Gia Ui (xã Xuân Tâm, H.Xuân Lộc). Hai thanh niên ở trên, còn anh Nam xuống hồ giăng lưới.

Sau khi kéo lưới vào bờ, thì 2 thanh niên không còn nhìn thấy anh Nam.

Biết anh Nam bị đuối nước , 2 thanh niên chạy tìm người kêu cứu, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng địa phương.

Nhận được tin báo, Công an xã Xuân Tâm và Công an H.Xuân Lộc đã tổ chức tìm kiếm nhưng do trời tối, hồ sâu và rộng nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn và buộc dừng cuộc tìm kiếm.

Ảnh: Thanh Chương Rất đông người dân đứng trên bờ xem lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm kiếm thi thể nạn nhân

Đến sáng ngày 12.6, Công an tỉnh Đồng Nai đã chi viện lực lượng cứu hộ cứu nạn đến hiện trường, phối hợp với Công an H. Xuân Lộc, dùng các thiết bị lặn tìm.