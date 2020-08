Tìm thấy thi thể nạn nhân trong vụ lật xuồng chở 5 người ở Vĩnh Long

Theo đó, cuối giờ chiều 12.8, người dân đánh cá trên sông Tiền tìm thấy thi thể anh Nguyễn Phạm Minh Hiếu (18 tuổi, ngụ ấp Phú Thuận 1, xã Đồng Phú) ở gần nơi xảy ra tai nạn, sau đó bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Được biết anh Hiếu là con 1 trong gia đình làm nghề nông.

Như Thanh Niên đã thông tin, đầu giờ chiều 11.8, nhóm thanh thiếu niên tuổi từ 12 -18 lấy xuồng máy chở nhau ra sông Tiền (đoạn thuộc ấp Phú Thuận 1, xã Đồng Phú) câu cá. Khi xuồng ra khá xa bờ thì bất ngờ gặp gió và sóng lớn nên bị lật. Hai người bám lấy xuồng chờ cứu (vì xuồng composite không chìm - PV), 3 người còn lại bơi vào bờ nhưng không may một người bị đuối nước , mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đường thủy và Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long điều nhiều ca nô và hàng chục chiến sĩ kết hợp với các đội nghiệp vụ Công an H.Long Hồ và Công an xã Đồng Phú đến hiện trường, cùng với người dân tìm kiếm thi thể nạn nhân.