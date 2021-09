Tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp: Bão sẽ hình thành trên vùng biển Đà Nẵng - Bình Định

Từ nay đến ngày 24.9, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa to đến rất to và giông với tổng lượng mưa phổ biến 150 - 250mm, có nơi trên 300 mm; các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm. Từ ngày 24 - 25.9 ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.