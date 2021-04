Tin tức mới nhất ngày 1.5.2021

Tin tức mới nhất báo in Thanh Niên ngày 1.5.2021 có bài: Lỗ hổng cách ly tại nhà. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung tại TP. Một khu cách ly, tạm phong tỏa ở P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM ẢNH: CAO AN BIÊN Tin tức mới nhất báo in Thanh Niên ngày 1.5.2021 có bài: Lỗ hổng cách ly tại nhà. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung tại TP. Đà Nẵng , BN 2899 về cách ly tại nhà ở Hà Nam, nhưng sau vài ngày lại phát hiện dương tính. Nhiều ý kiến khác nhau, có nên tăng hay không thời gian cách ly tập trung...

Thêm một con hẻm trên đường Phạm Đăng Giảng bị phong tỏa vì Covid-19

Sẵn sàng kích hoạt mọi phương án bao vây dập dịch

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.Đà Nẵng ẢNH: S.X

Người dân nơi phong tỏa vì Covid-19: lễ 30.4 chưa từng có, mọi kế hoạch bỗng tan vỡ

Nguy cơ tái bùng phát dịch là rất lớn

Người dân chờ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại khu vực bệnh nhân 2910 lưu trú ở P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM vào ngày 30.4 ẢNH: CAO AN BIÊN

Các tuyến đường về miền Tây, đèo Bảo Lộc kẹt xe kinh hoàng

Kẹt xe nghiêm trọng ở đèo Bảo Lộc vào ngày 30.4 Ảnh: Lê Lang

Từ rạng sáng 30.4, hàng ngàn xe máy và ô tô nối đuôi nhau rồng rắn hướng về các tỉnh miền Tây. Trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, người đi đường mệt mỏi vì có lúc kẹt xe kéo dài hơn 10 km.

Lễ 30.4: cầu Rạch Miễu kẹt cả ngày, cao tốc TP.HCM - Trung Lương ùn tắc hơn 10km

Cục CSGT đề xuất xây dựng phần mềm xử lý 'phạt nguội'

C08 giám sát phương tiện qua camera trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai Ảnh: ĐÌNH TRƯỜNG

Tranh cãi chuyện 'núp bóng cây khi đèn đỏ'

Người dừng xe tại bóng râm cách vạch dừng bị coi là dừng đỗ xe trên đường, cản trở giao thông và sẽ bị xử lý hành chính ẢNH: N.B.A

Nhiều bạn đọc đã góp ý sôi nổi về văn hóa giao thông của người đi đường, trong đó có việc: dừng đèn đỏ mà núp dưới bóng cây cách xa vạch dừng là đúng hay sai luật?

Uống rượu, cố thủ trong ô tô, bị phạt 41 triệu đồng

Chiếc xe ô tô bị cẩu về Công an H.Cam Lộ ẢNH: THANH LỘC

Khi CSGT yêu cầu xuất trình giấy tờ và kiểm tra nồng độ cồn, ông H.V.Tr. không chấp hành, đồng thời cố thủ nhiều giờ trong ô tô.

Tin tức mới nhất báo in Thanh Niên ngày 1.5.2021 còn có bài: Công an TP.HCM sẽ làm CCCD gắn chip cho người tạm trú từ 1.5. Từ ngày 1.5, Công an TP.HCM sẽ tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho nhân khẩu tạm trú trên địa bàn TP.HCM.