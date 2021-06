Tin tức mới nhất ngày 1.7.2021 có bài: TP.HCM: Chợ đầu mối Thủ Đức lấy mẫu xuyên đêm. Ảnh: Trần Tiến Tin tức mới nhất ngày 1.7.2021 có bài: TP.HCM: Xuyên đêm lấy 5.000 mẫu xét nghiệm Covid-19 tại chợ đầu mối Thủ Đức . Nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh, ngăn chặn những ca nhiễm Covid-19 chưa được phát hiện, TP.Thủ Đức chỉ đạo lực lượng khẩn trương lấy mẫu tại chợ đầu mối Thủ Đức xuyên đêm. Số lượng dự kiến đạt khoảng 5.000 mẫu xét nghiệm.

Quân khu 1 cử lực lượng tổ chức tang lễ cho quân nhân Trần Đức Đô theo nghi lễ quân đội ẢNH: TTXVN

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, người phát ngôn Bộ Quốc phòng, cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân quân nhân Trần Đức Đô tử vong trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự

Kết luận thanh tra “siêu” dự án tại sân bay Nha Trang: Kiến nghị xử lý nghiêm Khu đất sân bay Nha Trang (cũ) đã giao cho Tập đoàn Phúc Sơn Ảnh: Hiền Lương Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 2014 - 2019) nghiêm túc kiểm điểm, đề xuất hình thức xử lý nghiêm minh.

TP.HCM phấn đấu lấy mẫu xét nghiệm 1 triệu mẫu gộp/ngày

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ban hành kế hoạch tổ chức đợt cao điểm kiểm soát tình hình dịch Covid -19 trên địa bàn TP từ ngày 29.6 - 10.7.

Mệt mỏi với dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vẫn chưa thể vận hành thương mại Ảnh: Ngọc Thắng

Liên tiếp những 'trục trặc', những lời 'xin thông cảm'... xảy ra tại dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông khiến bạn đọc Báo Thanh Niên cảm thấy mệt mỏi.

Saigon Co.op bị cho là có dấu hiệu sai phạm trong quá trình tăng vốn ẢNH: Khánh Trần

UBND Q.11 (TP.HCM) có kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật tại Hợp tác xã thương mại và dịch vụ Q.11. Qua đó phát hiện 5 hành vi sai phạm, đặc biệt trong việc thực hiện tăng vốn điều lệ, huy động vốn tại Saigon Co.op.

Miền Trung căng mình chống dịch

Phố kinh doanh thời trang Lê Duẩn (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) được phun khử khuẩn diện rộng ẢNH: HUY ĐẠT

Dù nhiều tỉnh, thành miền Trung đưa ra nhiều biện pháp kế hoạch phòng chống dịch Covid-19, nhưng ca nhiễm vẫn xuất hiện ngoài cộng đồng khiến công tác dập dịch gặp không ít khó khăn.

Bắt tạm giam nguyên Phó bí thư và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Khu “đất vàng” 43 ha nhìn từ trên cao Ảnh: Y.P

Ngày 30.6, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với 6 bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo tỉnh Bình Dương.

Tin tức mới nhất ngày 1.7.2021 còn có: Công an TP.Hà Nội đã bắt được Lê Dũng Vova. Chiều 30.6, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã bắt được Lê Văn Dũng (còn gọi Lê Dũng Vova, 52 tuổi, quê ở H.Ứng Hòa, trú tại P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, Hà Nội).