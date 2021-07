Nhiều người mua nhỏ lẻ chỉ “vét” được một ít rau củ sáng 7.7 Ảnh: S.M Tin tức mới nhất ngày 17.7.2021 có bài: Chạy 'bão' Covid-19: Bùi ngùi chợ vãn. Với nhiều người, sáng 7.7 tại chợ đầu mối Thủ Đức (TP.Thủ Đức, TP.HCM) là buổi sáng 'lịch sử'. Họ chưa bao giờ chứng kiến cảnh chợ hắt hiu như thế.

Cần củng cố nguồn lực cho y tế cơ sở

Một điểm cách ly F1 tại nhà ở Q.Tân Bình, TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Mới đây Bộ Y tế đã hướng dẫn các tỉnh, thành thí điểm cách ly F1 tại nhà, rút ngắn thời gian điều trị F0 sau đó cho phép cách ly tại nhà để giải quyết vấn đề quá tải nơi cách ly tập trung và chữa trị.

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn vẫn đang diễn biến rất phức tạp nên TP.HCM cũng lường trước khả năng phải tính tới tình huống xấu hơn...

17 địa phương triển khai hỗ trợ tiền người dân khó khăn vì Covid-19

Đến nay đã có 17 tỉnh, TP ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện hỗ trợ tiền người dân khó khăn vì Covid-19 .

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng tại phiên xét xử ngày 30.9.2019 Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Để xảy ra việc 4 loại thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada giả nhập về Việt Nam nguyên nhân một phần là do sự thiếu trách nhiệm, vi phạm quy chế của một số người là lãnh đạo, cán bộ tại Cục Quản lý dược.

Nguyễn Quốc Bảo bị lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu áp giải về cơ quan điều tra Ảnh: C.T.V.

Liên quan đến vụ vượt chốt, tấn công lực lượng phòng chống dịch, chém thượng úy công an gần đứt cánh tay, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi côn đồ này.

Thượng úy công an ở Bình Thuận bị chém gần đứt lìa cánh tay: bắt được hung thủ

Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa

Bị can Phạm Thị Hằng Ảnh: BỘ CÔNG AN CUNG CẤP

C03 xác định, trong thời gian giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, bị can Phạm Thị Hằng đã chỉ đạo cán bộ dưới quyền thông đồng thực hiện nhiều hành vi vi phạm quy định của luật Đấu thầu.

Tin tức mới nhất ngày 17.7.2021 còn có: Vụ tiêm vắc xin Covid-19 giá 1,5 triệu đồng/mũi: Tỉnh ủy An Giang chỉ đạo xử lý nghiêm. Ông Lê Hồng Quang - Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu UBND tỉnh An Giang chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc làm rõ xử lý theo pháp luật vụ tiêm vắc xin Covid-19 giá 1,5 triệu đồng/mũi.