Tin tức mới nhất ngày 5.8.2021 có bài: Sống nơi phong tỏa: Sau cuộc 'di tản' bất thành. Trải qua những ngày sống trong khu phong tỏa, tôi mới thấu hiểu những khó khăn, nhọc nhằn của người dân bị mắc kẹt phía sau rào chắn. Vừa thức dậy buổi sáng, tôi đã thấy lực lượng chức năng phong tỏa cả con hẻm để phòng dịch ẢNH: ĐÀO NGUYÊN Tin tức mới nhất ngày 5.8.2021 có bài: Sống nơi phong tỏa: Sau cuộc 'di tản' bất thành. Trải qua những ngày sống trong khu phong tỏa, tôi mới thấu hiểu những khó khăn, nhọc nhằn của người dân bị mắc kẹt phía sau rào chắn.

Người tạm trú vùng dịch được hỗ trợ gì?

Lực lượng chức năng phát quà cho người dân ở hẻm 25 Chuyên Dùng 9 (P.Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM) Ảnh: Trác Rin

Cuối tháng 7.2021, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các tỉnh, thành đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm 'ai ở đâu ở đấy'. Vậy các tỉnh, thành này thực hiện như thế nào?

Từ trái qua: Nguyễn Mạnh Quyền, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Doãn Toản, Hà Minh Hải ẢNH: HÙNG PHẠM, HANOI.GOV.VN

Ủy ban Kiểm tra T.Ư khẳng định vi phạm của các tập thể, cá nhân bị kỷ luật 'gây hậu quả nghiêm trọng, làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền các TP'.

Kiểm tra, xử lý giám đốc sở và cục phó chơi golf trong khi đang giãn cách

Chiều 4.8, ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết đã giao Sở Y tế tỉnh kiểm tra, đề xuất hướng xử lý theo quy định nếu có các vi phạm về phòng chống dịch Covid-19 đối với các ông Nguyễn Văn Dũng (Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định) và Nguyễn Công Thành (Cục phó Cục Thuế tỉnh Bình Định).

Để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, Bộ Y tế cho biết, khi tiếp nhận vắc xin Covid-19 được phân bổ, các địa phương hoàn toàn chủ động triển khai.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN trao đổi cùng đại diện các y bác sĩ chuẩn bị lên đường chi viện cho các tỉnh phía nam ẢNH: GIA HÂN

Ngày 4.8, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt các y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện T.Ư tăng cường cho các tỉnh, thành phía nam phòng, chống dịch Covid -19.

Tình người trong hoạn nạn

Đại diện Công an Q.Nam Từ Liêm trao tặng chị Trâm chiếc xe máy Ảnh: Công an cung cấp

Vừa truy tìm nhóm cướp, các cán bộ Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa đóng góp và mua tặng nữ lao công bị cướp xe máy đêm 3.8 trên địa bàn một chiếc xe khác khiến nhiều người xúc động.

Phẫn nộ cảnh nữ lao công khóc lóc, bất lực nhìn 4 thanh niên cướp xe máy

Phát hiện 17 con hổ nuôi tại nhà dân ở Nghệ An

Vận chuyển hổ lên xe tải Ảnh: Công an cung cấp

Sáng 4.8, lực lượng Cảnh sát môi trường - Công an Nghệ An phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, bắt giữ 2 vụ nuôi nhốt hổ trái phép quy mô lớn tại xã Đô Thành (H.Yên Thành, Nghệ An). Hàng chục cảnh sát đã ập vào 2 nhà dân đang nuôi hổ, thu giữ 17 cá thể hổ trưởng thành.

Tin tức mới nhất ngày 5.8.2021 còn có: Thêm 3.501 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh. Theo thông báo của Bộ Y tế, ngày 4.8 (trong 24 giờ) ghi nhận 7.623 ca nhiễm mới (giảm 754 ca so với ngày 3.8), trong đó 5 ca nhập cảnh và 7.618 ca ghi nhận trong nước (1.865 ca trong cộng đồng) tại 44 tỉnh, thành.