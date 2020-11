Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 10.11.2020

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 10.11.2020 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 10.11.2020 có bài: Thúc đẩy nền kinh tế 'không tiếp xúc'. Vấn đề triển khai chính phủ điện tử, chuyển đổi số để cắt giảm thủ tục hành chính, thúc đẩy sự ẢNH: TTXVN - NHẬT BẮC Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 10.11.2020 có bài: Thúc đẩy nền kinh tế 'không tiếp xúc'. Vấn đề triển khai chính phủ điện tử, chuyển đổi số để cắt giảm thủ tục hành chính, thúc đẩy sự phát triển kinh tế được nhiều đại biểu Quốc hội đặt ra đối với các thành viên Chính phủ.

Bệnh viện từng là 'ổ dịch' tiếp tục phòng chống Covid-19 ra sao?

Chăm sóc toàn diện khiến công suất làm việc của nhân viên y tế tăng 300% Ảnh: AN DY

Y bác sĩ nắm tay reo hò ngày Bệnh viện Đà Nẵng kết thúc cách ly chống Covid-19

Vụ 'thổi' giá máy xét nghiệm Covid-19: Cựu Giám đốc CDC Hà Nội là chủ mưu

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội ẢNH: THÁI SƠN

Nguyễn Nhật Cảm đã "phù phép" nâng giá máy xét nghiệm Covid-19 lên 3 lần

Đề xuất thu phí cảng biển ở TP.HCM

Đường vào cảng Cát Lái (TP.HCM) nhiều thời điểm ùn tắc nghiêm trọng Ảnh: ĐỘC LẬP

Sở GTVT TP.HCMđề xuất thu phí cảng biển để có thêm nguồn lực đầu tư cho hạ tầng giao thông khu vực quanh cảng biển.

Nguy cơ xuất hiện tổ hợp thiên tai nguy hiểm

Khẩn trương ứng phó bão số 12

Lực lượng chức năng H.Vạn Ninh (Khánh Hòa) vận động người dân trên lồng bè vào bờ tránh trú bão ẢNH: NHẬT GIANG

Để ứng phó bão số 12, một số tỉnh thành đã triển khai các phương án sơ tán dân, tàu thuyền ra khỏi nơi nguy hiểm.

Bão số 12 đổ bộ Bình Định - Ninh Thuận trong vài giờ tới, gió giật cấp 12

Biển Đông sẽ là một trọng tâm của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37, Biển Đông tiếp tục là một nội dung được đưa ra trên bàn nghị sự.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 10.11.2020, còn có: Truy nã 'thiếu gia' cầm đầu đường dây cá độ 10.000 tỉ đồng. Ngày 9.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng ra quyết định truy nã đặc biệt bị can Bùi Mạnh Trí (35 tuổi, quê H.Đức Thọ, Hà Tĩnh; tạm trú tổ 9, P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về tội tổ chức đánh bạc.