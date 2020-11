Vụ 'thổi' giá máy xét nghiệm Covid-19: Cựu Giám đốc CDC Hà Nội là chủ mưu

Viện KSND xác định hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR sau khi nhập khẩu về Việt Nam có giá theo thị trường hơn 4 tỉ đồng nhưng bị các doanh nghiệp "thổi" giá rồi bán cho CDC Hà Nội với giá hơn 9,5 tỉ đồng là do định hướng của lãnh đạo CDC Hà Nội

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can trong vụ án "thổi" giá máy xét nghiệm Covid-19 xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội (CDC Hà Nội) và một số đơn vị liên quan về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3 điều 222 bộ luật Hình sự 2015.

Trong vụ án này, có 6 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ CDC Hà Nội, gồm: Nguyễn Nhật Cảm, nguyên Giám đốc; Nguyễn Vũ Hà Thanh, nguyên Trưởng phòng Tài chính kế toán; Hoàng Kim Thư, nguyên Kế toán trưởng; Lê Xuân Tuấn, nguyên cán bộ thuộc Phòng Tài chính kế toán; Nguyễn Thị Kim Dung, nguyên Trưởng phòng Tổ chức hành chính và Nguyễn Ngọc Quỳnh, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ.

4 bị can còn lại là: Đào Thế Vinh, Giám đốc MST; Nguyễn Trần Duy, Tổng giám đốc Công ty CP định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành; Nguyễn Ngọc Nhất, nhân viên Công ty TNHH phát triển khoa học Vitech và Nguyễn Thanh Tuyền, nhân viên Công ty TNHH thiết bị y tế Phương Đông.

Theo cáo trạng, đầu tháng 2.2020, trước tình hình dịch bệnh Covid -19, Sở Y tế TP.Hà Nội đã giao nguồn kinh phí bổ sung hơn 31 tỉ đồng cho CDC Hà Nội và giao đơn vị này làm chủ đầu tư gói thầu số 15 mua sắm thiết bị, vật tư y tế phục vụ chống dịch, trong đó có hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR . Qua hình thức chỉ định thầu, CDC Hà Nội sau đó đã chỉ định thầu cho Công ty MST trúng thầu với giá 9,54 tỉ đồng. Tuy nhiên, qua điều tra xác định, hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR hiệu Qiagen có giá trên thị trường hơn 4 tỉ đồng, nhưng đã được các bị can trong vụ án câu kết mua bán lòng vòng rồi nâng giá lên đúng với mức giá CDC Hà Nội mua vào.

Theo Viện KSND tối cao, Nguyễn Nhật Cảm với vai trò Giám đốc CDC Hà Nội, có trách nhiệm chính trong việc mua sắm hàng hóa, thực hiện đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu thông thường đối với gói thầu số 15 theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đã lợi dụng tình trạng dịch bệnh, vì động cơ vụ lợi, trực tiếp thỏa thuận, thống nhất giá mua sắm các máy, thiết bị y tế gói thầu số 15 với các bị can Nguyễn Ngọc Nhất, Nguyễn Thanh Tuyền, Đào Thế Vinh, ẩn định mức giá gói thầu số 15 là 9,54 tỉ đồng. Trước khi thực hiện quy trình chỉ định thầu thông thường, bị can Nguyễn Nhật Cảm là người trực tiếp ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thẩm định giá với Nguyễn Trần Duy, Tổng giám đốc Công ty thẩm định giá Nhân Thành, để Duy giả mạo hồ sơ, ký ban hành chứng thư thẩm định giá theo mức giá do CDC Hà Nội yêu cầu, ghi lùi ngày để hợp thức các thủ tục chỉ định thầu. Ông Cảm cũng là người chỉ đạo các cán bộ cấp dưới hợp thức hồ sơ đấu thầu gói thầu số 15 để chỉ định Công ty MST trúng thầu trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 5,4 tỉ đồng.