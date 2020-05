Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 15.5.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 15.5.2020 có bài: Sập công trình đang xây, 10 người chết, 14 người bị thương . Theo đó, đến 19 giờ hôm qua 14.5, Công an tỉnh Đồng Nai vẫn phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn lao động thảm khốc tại KCN Giang Điền (H.Trảng Bom) khiến 10 người chết, 14 người bị thương.

Các trường hợp đặc biệt cần cơ cấu vào T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII ngoài độ tuổi quy định sẽ do Bộ Chính trị cân nhắc và trình T.Ư quyết định việc đề cử tại Đại hội Đảng.

Tin tức thời sự báo in Thanh Niên ngày 15.5.2020, còn có: Điều tra vụ nổ súng ở Trạm y tế xã Cà Ná. Theo đó, liên quan đến clip khoảng 2 phút xuất hiện trên mạng xã hội cho rằng Công an xã Cà Ná, H.Thuận Nam ( Ninh Thuận ) bắn người tại Trạm y tế Cà Ná gây thương tích, sáng 14.5, lãnh đạo Công an H.Thuận Nam cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc. Người bị bắn là Nguyễn Thanh Bình (28 tuổi) ở thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná.