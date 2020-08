Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 16.8.2020

Thượng úy Trần Văn Thông (trái) trong một lần truy bắt tội phạm ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 16.8.2020 có bài: Khi lính hình sự cầm quân . Ngày càng có nhiều lớp cán bộ, chiến sĩ trẻ vững vàng tiếp nối truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam anh hùng; luôn ý thức nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng chấp nhận hy sinh và hành động vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của người dân...