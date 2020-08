Ông họa sĩ già bị giang hồ 'khủng bố'

Gần 1 năm qua, họa sĩ Nguyễn Sỹ Thiết (77 tuổi, ngụ ấp 1, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM) gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng H.Bình Chánh và TP.HCM vì liên tục bị giang hồ tạt sơn, chất bẩn, khóa trái cửa để “khủng bố” tinh thần bắt phải bán ngôi nhà mà ông đang ở.

Bị con gái nuôi lừa tiền tỉ

Theo đơn cầu cứu của ông Thiết, ông không có vợ và nhận con gái nuôi từ năm 1997 và đặt tên Nguyễn Hoàng Huy Vương. Năm 2014, Vương bỏ học và đi theo sống như vợ chồng với Trần Hữu Lượng (39 tuổi). Cũng trong năm 2014, ông Thiết mua căn nhà tại ấp 1, xã Bình Hưng (H.Bình Chánh) để ở. Trong thời điểm này, ông Thiết bị tai nạn giao thông, nằm viện điều trị và có ủy quyền cho Vương đi đóng thuế, hoàn tất các thủ tục pháp lý đối với căn nhà.

Tháng 7.2016, Vương đem giấy tờ từ bệnh viện về thông báo đang bị “ung thư máu” và xin tiền ông Thiết đi điều trị. Lo lắng cho con, ông Thiết đã rút hết 500 triệu đồng (tiền tiết kiệm) đưa cho con gái nuôi. Năm 2017, Vương tiếp tục thông báo với ông Thiết, bệnh “ung thư máu” phải qua Nhật điều trị nên xin thêm tiền. Ông Thiết bán đất và các tranh vẽ của ông được 950 triệu đồng đưa cho Vương qua Nhật điều trị bệnh. Sau đó, ông Thiết nghi ngờ nên đi xác minh thì biết tất cả hồ sơ khám bệnh, bệnh án của Vương là giả mạo để nhằm lừa ông lấy tiền, chi tiêu cá nhân...

Cũng theo đơn cầu cứu của ông Thiết gửi các cơ quan chức năng, đầu năm 2019, Lượng và Vương thông báo với ông Thiết là đã lấy giấy tờ nhà cầm cố, vay tiền của L.M.Đ (46 tuổi, là người có “số má” trong khu vực) giờ mất khả năng chi trả nên cần bán nhà cho Đ. Nếu không bán nhà cho Đ. sẽ bị truy sát, bao vây nhà không thể sống nổi. Trước những bất thường này, ông Thiết không đồng ý vì giấy tờ gốc ngôi nhà ông đứng tên và đang giữ. Bắt đầu từ đây, Vương nhiều lần kiếm chuyện to tiếng với ông Thiết để gây sức ép buộc ông bán nhà. Tháng 5.2019, ông Thiết không cho Vương sống trong nhà, làm đơn gửi Sở Tư pháp (TP.HCM), Công an và UBND xã Bình Hưng, UBND H.Bình Chánh để từ con nuôi.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Thiết cho biết ông sống một mình, tất cả tiền tiết kiệm, tài sản trong nhà đều bị con gái nuôi giả mạo giấy tờ bệnh tật lấy đi hết. Đến ngôi nhà che nắng, che mưa về già cũng bị con gái nuôi câu kết người ngoài nhằm chiếm đoạt. “Thân già này có bao nhiêu đã hy sinh cho con nuôi, vậy mà giờ đây trắng tay vì quá tin đứa con nuôi ấy”, ông Thiết buồn bã.

Ông Nguyễn Sỹ Thiết từng là giảng viên các trường ĐH như: Sư phạm Nghệ thuật T.Ư; Mỹ thuật Hà Nội, Quốc tế Hồng Bàng. Ông được biết đến là người họa sĩ vẽ nhiều tác phẩm về Bác Hồ. Trong đó có tác phẩm Bác Hồ với các dân tộc được tham dự triển lãm mỹ thuật toàn quốc năm 1980. Bức tranh này đã tạo được tiếng vang trong thời kỳ này...

Liên tục bị “khủng bố”

Sau khi không chấp nhận bán nhà theo yêu cầu quá phi lý của con gái nuôi, ông Thiết liên tục bị người lạ đến nhà gây áp lực, “khủng bố” tinh thần. Tháng 9.2019, ông Thiết đã làm đơn tố cáo L.M.Đ, Trần Hữu Lượng và Nguyễn Hoàng Huy Vương với các hành vi: gây rối trật tự công cộng, cưỡng đoạt tài sản , hủy hoại tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đơn tố cáo được ông Thiết gửi lên Công an xã Bình Hưng, Công an H.Bình Chánh và Công an TP.HCM.

Đến đêm 23.9.2019, có hơn 20 người lạ mặt kéo đến bao vây quanh nhà ông Thiết, chửi bới yêu cầu ra khỏi nhà, buộc ông giao nhà cho L.M.Đ “vì ngôi nhà đã được Vương bán cho Đ.”. Khi Công an xã Bình Hưng đến nơi thì nhóm giang hồ bỏ đi. Ngày 4.10.2019, Đ. tiếp tục kéo người đến khóa cửa bên ngoài, chửi bới gây áp lực buộc ông Thiết bán nhà. Công an xã Bình Hưng phá khóa, đưa ông Thiết và những người liên quan lên làm việc.

Tại trụ sở công an, Đ. tiếp tục chửi bới và dùng mũ bảo hiểm xông vào đánh ông Thiết, nhưng được can ngăn. Công an xã Bình Hưng lập biên bản vụ việc, Đ. viết cam kết không đến nhà ông Thiết quậy phá nữa. Thế nhưng, sau đó nhà ông Thiết liên tục bị người lạ tạt sơn, chất bẩn vào nhà. Đỉnh điểm, rạng sáng 25.3.2020, nhà ông Thiết bị người lạ khóa cửa bên ngoài, tạt sơn, hóa chất vào bên trong khiến ông ngạt thở. Thêm một lần nữa, Công an xã Bình Hưng xuống phá cửa, đưa ông Thiết đi cấp cứu.

Theo đơn tố cáo của ông Thiết, từ tháng 10.2019 - 5.2020 nhà của ông liên tục bị người lạ “khủng bố” bằng chất bẩn, xăng, sơn bất kể thời gian. Qua hình ảnh camera tại nhà ghi hình lại được, ông Thiết nhận diện được Nguyễn Hoàng Huy Vương, Trần Hữu Lượng và Đ. tham gia “khủng bố” nhà ông. “Bọn chúng liên tục khủng bố tôi để gây áp lực bán nhà cho bọn chúng. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà tôi đã nhiều lần cầu cứu công an và chính quyền địa phương. Tôi mong công an sớm vô cuộc để mang lại công bằng cho tôi và trừng trị những người vi phạm pháp luật”, ông Thiết nói.

Đã khởi tố vụ án

Liên quan đến vấn đề trên, Công an H.Bình Chánh cho biết căn cứ vào biên bản tiếp nhận về nguồn tin tội phạm do Công an xã Bình Hưng lập vào ngày 25, 29.3.2020 và 11.4.2020, bước đầu xác định có dấu hiệu tội phạm “cố ý làm hư hỏng tài sản” quy định tại khoản 1, điều 178 bộ luật Hình sự. Theo đó, ngày 11.6, Công an H.Bình Chánh đã quyết định khởi tố vụ án hình sự “cố ý làm hư hỏng tài sản” xảy ra tại nhà ông Nguyễn Sỹ Thiết (ấp 1, xã Bình Hưng) để điều tra. Ngày 19.6 vừa qua, Viện KSND H.Bình Chánh đã có công văn gửi Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Chánh yêu cầu điều tra các tình tiết, chứng cứ, hình ảnh liên quan đến vụ án ông Nguyễn Sỹ Thiết liên tục bị người lạ “khủng bố” trong thời gian qua.