Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 26.5.2020

Công ty TNHH Tenma VN tại KCN Quế Võ, Bắc Ninh ẢNH: TENMA Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 26.5.2020 có bài Cán bộ thuế, hải quan nhận hối lộ 5 tỉ đồng của công ty Nhật? . Theo đó, vụ việc xảy ra tại Bắc Ninh, khi Công ty Tenma Nhật Bản (công ty mẹ của Công ty TNHH Tenma VN) đã thừa nhận hối lộ hơn 5 tỉ đồng cho cán bộ thuế, hải quan của Bắc Ninh nhằm trốn thuế.

“Bác sĩ không tên” làm tiền trên bàn mổ?!: Liên tục sai phạm vẫn hoạt động bình thường...

Trên số báo ra ngày 25.5, Thanh Niên đã phản ánh về việc “những bác sĩ không tên” làm tiền trên bàn mổ xảy ra tại các phòng khám đa khoa ở TP.HCM: Thái Bình Dương, Hoàn Cầu. Đáng lưu ý, hai phòng khám này liên tục có những sai phạm lặp đi lặp lại.

Vì đâu rừng Lâm Đồng tan hoang ? Dự án hơn 25.000 tỉ đồng để... mất rừng

Khu vực rừng phòng hộ chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại dự án của Công ty TNHH Thành Phong nhưng UBND H.Lạc Dương đã cho san ủi Ảnh: LÂM VIÊN

Chuẩn bị tốt nhân sự quân đội tham gia T.Ư khóa XIII

Ngày 25.5, Quân ủy T.Ư tổ chức hội nghị cho ý kiến về dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ XI. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học. Bên cạnh đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý phần đánh giá kết quả không chỉ tập trung vào nhiệm kỳ vừa qua mà còn đánh giá việc thực hiện các chủ trương, giải pháp được xác định từ các nhiệm kỳ trước.

Đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Petroland

Bị can Ngô Hồng Minh, Trần Hữu Giang, Bùi Minh Chính (từ trái qua) ẢNH: BCA CUNG CẤP

Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Bùi Minh Chính, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (Petroland) cùng 8 đồng phạm về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, lập khống 17/21 hợp đồng, gây thất thoát của Petroland hơn 50 tỉ đồng.

Xét xử vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Đề nghị xem xét vai trò nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT

Dẫn giải các bị cáo về trại tạm giam sau khi kết thúc ngày xét xử ẢNH: QUÝ HIÊN

Ngày 25.5, phiên tòa xét xử vụ án gian lận điểm thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 ở Sơn La tiếp tục phần tranh tụng sau khi Viện KSND tỉnh Sơn La (VKS) luận tội và đề nghị mức án phạt cụ thể đối với 12 bị cáo. Tại tòa luật sư Nguyễn Thị Kim Thanh đề nghị các cơ quan tố tụng xem xét vai trò của ông Hoàng Tiến Đức, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La, Trưởng ban Chấm thi kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La, trong vụ án.

Khởi tố giám đốc thi công công trình đang xây bị sập ở Đồng Nai

Liên quan vụ sập công trình đang xây làm 10 người chết tại KCN Giang Điền (H.Trảng Bom), ngày 25.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Hà Huy Hải (56 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Hà Hải Nga (P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động” theo điều 295 bộ luật Hình sự. Các quyết định trên được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Xác minh 1 CSGT bị tố đòi người vi phạm 6,2 triệu đồng

Chiều 25.5, Công an TP.HCM cho biết đã chỉ đạo thanh tra của đơn vị này vào cuộc xác minh thông tin 1 CSGT bị tố cáo đòi người vi phạm 6,2 triệu đồng.