Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 30.9.2020

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 30.9.2020 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 30.9.2020 có bài: Khóc cười mùa Tới giờ khi nhớ lại đám tang của mẹ, anh Bùi Toàn Thắng vẫn không khỏi ngậm ngùi Ảnh: TRUNG DU Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 30.9.2020 có bài: Khóc cười mùa Covid-19 : Mặc niệm từ xa. “Con ơi, mẹ sợ nóng lắm, lúc mẹ chết đừng cho người ta thiêu mẹ...”, lời dặn dò của cụ bà T.T.V ( Đà Nẵng ) khi còn sống cứ văng vẳng bên tai khiến những người con của cụ day dứt mãi.

Cưỡng chế nhiều công trình trái phép ở Vũng Tàu

Lực lượng chức năng cưỡng chế công trình vi phạm ẢNH: NGUYỄN LONG

Phạt người ép uống rượu, bia: Băn khoăn tính khả thi

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế trên xa lộ Hà Nội, TP.HCM Ảnh: Ngọc Dương

Bị phạt 330 triệu đồng vì tàng trữ, mua bán động vật rừng

Ông Thành (áo trắng, phía trước) và tang vật thịt rừng bị cơ quan chức năng thu giữ Ảnh: C.T.V.

Ông Nguyễn Văn Thành bị UBND tỉnh Lâm Đồng xử phạt vi phạm hành chính số tiền 330 triệu đồng về các hành vi tàng trữ, mua bán động vật rừng trái phép.

70% doanh nghiệp đủ điều kiện hoãn đóng quỹ hưu trí và tử tuất

Bộ LĐ-TB-XH vừa có tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg do Bộ LĐ-TB-XH đề xuất.

Ngăn chặn kịp thời 2 băng giang hồ sắp 'hỗn chiến' tranh giành đất

Vì sao Bệnh viện Nhân dân 115 trả robot mổ thần kinh sọ não và cột sống?

Hệ thống robot Modus V Synaptive do Canada sản xuất được sử dụng tại Bệnh viện Nhân dân 115 ẢNH: BVCC

Là đơn vị sử dụng hệ thống robot trong phẫu thuật thần kinh sọ não và cột sống do Canada sản xuất đầu tiên ở châu Á, trị giá 54 tỉ đồng, nhưng đột ngột, Bệnh viện Nhân dân 115 trả máy cho công ty cho thuê.

Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ tông xe để giải cứu bạn

Ngày 29.9, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) đã bắt giữ Nguyễn Hoài Phong (biệt danh Phong “Quyền”, 34 tuổi, quê Tiền Giang) và 2 đồng phạm Nguyễn Trọng Nhân (29 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Nguyễn Văn Hoàng (34 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật” và “hủy hoại tài sản”.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 30.9.2020, còn có: Bộ Công an sát hạch, cấp GPLX: Không vũ trang hóa nhiệm vụ của ngành dân sự. Ngày 29.9, Cục CSGT (C08, thuộc Bộ Công an) đã thông tin với báo chí về dự thảo luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Dự án luật này được tách ra từ luật Giao thông đường bộ năm 2008, do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, cùng với đó là dự án luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) do Bộ GTVT chủ trì soạn thảo.