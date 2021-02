Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 5.2.2021 Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 5.2.2021 có bài: Ông Long và bà Em kiểm tra lại số ve chai tích góp sau nhiều tháng nhặt được Ảnh: TRẦN NGỌC Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 5.2.2021 có bài: Vợ chồng người nhặt ve chai trả lại túi tài sản tiền tỉ . Việc vợ chồng ông Nguyễn Văn Long (54 tuổi) và Đoàn Thị Tám Em (57 tuổi, ngụ TP.Cao Lãnh) làm nghề nhặt ve chai nhặt được túi xách có tài sản lớn và trả lại cho người mất diễn ra lặng lẽ, rất ít người biết.

Muốn dẹp nạn bằng giả, phải xử nghiêm cả người mua và sử dụng

Số bằng giả bị cơ quan công an thu giữ, trong đó có nhiều bằng bác sĩ y khoa, bằng đại học của ngành sư phạm đã được in sẵn tên ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Công an liên tiếp triệt phá các 'ổ' ma túy miền Tây

Các đối tượng phê ma túy trong quán bar New Club bị bắt ẢNH: B.B

Công an Tiền Giang và Bến Tre vừa triệt phá nhiều ổ ma túy quy mô lớn, có cả trường hợp chủ quán bar chơi ma túy tập thể cùng với khách ngay tại khu vực kinh doanh của mình.

Người đến và đi khỏi TP.HCM cần lưu ý gì?

Nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 chậm nhất 14.3.2021

Ngày 4.2, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa 15, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Vụ thổi khống giá trị thiết bị y tế, móc túi bệnh nhân: Khởi tố thêm cán bộ Bệnh viện Bạch Mai

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố thêm Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Bạch Mai và Tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội - Công ty VFS.

Thợ săn trong lòng biển

Thực ra, đó là niềm đam mê khám phá rồi sau mới thành sản phẩm du lịch . Nó hấp dẫn đến mức ai từng chơi thì không dứt ra được.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 5.2.2021, còn có: Nghi cháy do đốt vàng mã ngày ông Công, ông Táo, 4 người tử vong. Vụ cháy nghi do đốt vàng mã ngày ông Công, ông Táo, tại một ngôi nhà trong ngõ 73 Tam Khương (P.Khương Thượng, Q.Đống Đa) khiến 4 người tử vong.