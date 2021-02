Muốn dẹp nạn bằng giả, phải xử nghiêm cả người mua và sử dụng

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa phối hợp Công an TP.HCM triệt phá băng nhóm làm bằng giả cực lớn, qua đó hé lộ “chiêu trò” và mối quan hệ bất chính của cả người bán và người mua.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 3.2, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an TP.HCM triệt phá băng nhóm làm giả số lượng lớn con dấu , tài liệu của các cơ quan, tổ chức.

Trong số bằng cấp, chứng chỉ giả thu được, công an phát hiện nhiều bằng bác sĩ y khoa Ảnh: TN

Cơ quan chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Vũ Xuân Nghĩa, Lê Huỳnh Duy Anh và Vương Huỳnh Phát Đạt (cùng ngụ TP.HCM); thu giữ 4 bộ máy tính để bàn, 12 máy in, 1 ổ cứng di động chứa các file mẫu thiết kế phôi bằng, chứng chỉ giả; 50 con dấu nhựa chưa hoàn thiện; 1 máy làm con dấu và 2 dụng cụ đóng tạo phôi dấu. Đặc biệt, công an thu giữ tang vật làm giả gồm 3.600 phôi bằng các loại; 110 học bạ, 1.300 con dấu cao su, 340 bảng điểm; 200 bản sao tốt nghiệp các loại, 195 văn bằng các loại, 115 chứng chỉ các loại... Trong số bằng cấp, chứng chỉ giả thu được, công an phát hiện nhiều bằng bác sĩ y khoa, bằng đại học của ngành sư phạm đã được in sẵn tên, chưa kịp chuyển cho người mua.

Nhức nhối nạn bằng giả

Nhiều bạn đọc (BĐ) bày tỏ sự lo lắng, bởi trong hàng ngàn bằng cấp, chứng chỉ giả mà đường dây nêu trên “sản xuất” có nhiều bằng bác sĩ y khoa, bằng đại học ngành sư phạm… Đó là những ngành quan trọng trong đời sống xã hội, bởi hệ quả thật khó lường khi người dân giao tính mạng, sức khỏe của mình vào tay bác sĩ “giả”, cũng như một số giáo viên dùng bằng giả, nhưng lại lên lớp dạy học sinh, sinh viên.

Đáng lưu ý, theo nhiều BĐ, tình trạng bằng giả nhức nhối đến mức bọn tội phạm ngang nhiên quảng bá trên mạng xã hội . BĐ Phương Vân viết: “Bản thân tôi, thỉnh thoảng vẫn nhận được những tin nhắn điện thoại mời chào làm bằng đại học, cao đẳng, giấy phép lái xe... Có lần, tôi tò mò lên mạng xã hội Facebook thì phát hiện nhiều nhóm nhận làm các loại bằng cấp, chứng chỉ”, và cho rằng: “Thực tế này chứng tỏ những kẻ làm bằng giả quá xem thường pháp luật, và cũng phản ánh rằng có một bộ phận không nhỏ “khách hàng” có nhu cầu”. Đồng tình với ý kiến của BĐ Phương Vân, BĐ Lê Long đề nghị: “Cơ quan chức năng cần lưu ý những nơi nhận đặt làm văn bằng, chứng chỉ giả đã có tên tuổi và “nơi đặt hàng” để điều tra, xử lý”.

Xử lý nghiêm cả kẻ bán, người mua

BĐ hoan nghênh Bộ Công an và Công an TP.HCM đã triệt phá đường dây làm bằng giả và cho rằng, đã đến lúc tuyên chiến mạnh mẽ, tiến đến triệt tiêu mọi hành vi mua bán và sử dụng bằng giả, đề nghị xử lý hình sự tất cả các hành vi này nếu xét thấy có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.

“Có cung ắt có cầu. Đó đã là quy luật. Do vậy, ngoài việc điều tra, truy tố, xét xử với những bản án nghiêm khắc nhất dành cho đường dây làm bằng giả và làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức, thì cần xác minh, tìm cho ra những người đặt mua bằng giả xem họ sử dụng vào những mục đích gì và xử lý theo quy định pháp luật. Thời gian qua, sử dụng “bằng giả” đã trở thành vấn nạn ở một số cơ quan, tổ chức. Không xử lý triệt để, thì ngoài việc những người học thật, thi thật bị mất cơ hội trong công việc, mối họa mà những người dùng bằng giả gây ra cho xã hội, dù để tiến thân, lừa lọc hay hợp thức hóa danh phận… là rất nghiêm trọng”, BĐ Đỗ Văn Lan viết.

“Điều tra làm rõ những người mua và truy tố trước pháp luật, bởi không có người mua thì làm bằng giả bán cho ai?”, BĐ Ly kiến nghị.