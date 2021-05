Tin tức thời tiết hôm nay 27.5.2021: Mưa lớn khắp nam Trung bộ, Tây Nguyên, Nam bộ

Tin tức thời tiết hôm nay 27.5.2021, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong đêm qua và sáng sớm hôm nay 27.5, các tỉnh khu vực nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ đã có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26.5 đến 1 giờ ngày 27.5 tại thủy điện la Grai (Gia Lai) lên tới 86 mm; tại La Tới (KonTum) có mưa 18 mm; tại Bàu Đồn (Tây Ninh) có mưa 49 mm; tại Lộc Ninh (Bình Phước) có mưa 33 mm; tại Củ Chi (TP.HCM) có mưa 14,4 mm…

Hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 12 - 15 độ vĩ bắc đang có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc và hoạt động yếu dần. Gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh.

Người dân Sài Gòn khổ sở đi làm vì “đường thành sông” trong cơn mưa cực lớn

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa tây nam phân tích trên nên ngày và đêm nay, các tỉnh nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa vừa đến mưa to , có nơi mưa rất to và giông.

Dự báo lượng mưa ở nam Trung bộ phổ biến 20 - 50 mm, ở Tây Nguyên và Nam bộ phổ biến 40 - 80 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và tối nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, phía bắc có nơi trên 34 độ C. Phía Bắc ngày có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác; phía nam nhiều mây, có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây nguyên

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam bộ

Liên quan đến các tin tức thời tiết hôm nay 27.5, khu vực Nam bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.