Tin tức thời tiết hôm nay 7.5.2021: Bắc bộ mưa, Nam bộ nắng nóng giảm nhiệt

Phía Tây Bắc bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC, riêng khu Tây Bắc 19 - 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Phía Đông Bắc bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC, vùng núi có nơi dưới 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía nam sáng có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Tây nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng miền Tây ngày có mưa rào và giông rải rác. Gió đông cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC, riêng miền Đông có nơi trên 35oC.

Hà Nội

Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 33oC.

Cảnh báo mưa giông, sét ở khu vực Nam bộ Theo bản tin phát lúc 3 giờ ngày 7.5 của Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, quan sát trên ảnh radar Nhà Bè cho thấy, mây đối lưu đang phát triển mạnh trên khu vực huyện Cái Bè, Châu Thành, Tân Phú Đông, Chợ Gạo (Tiền Giang); các huyện Bình Đại, Châu Thành, Giồng Trôm, TP.Bến Tre (Bến Tre); các huyện Duyên Hải và Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh. Trong khoảng thời gian từ 0 - 3 giờ tới, mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển và gây mưa giông cho các khu vực kể trên và mở rộng ra các khu vực lân cận có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Đồng thời, mây giông cũng có thể mở rộng sang các tỉnh lân cận khác gây mưa rào và giông.