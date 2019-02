Tỉnh Bình Định kỷ luật chủ tịch, phó chủ tịch huyện miền núi Vân Canh

Liên quan đến vụ việc này, Công an H.Vân Canh đã khởi tố (cho tại ngoại 2 bị can) là Đinh Văn Quang và Đào Minh Đức (nguyên chủ tịch và kế toán UBND xã Canh Thuận) để điều tra về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Đồng thời, Công an H.Vân Canh cũng đã khởi tố và bắt tạm giam ông Hồ Văn Tèo để điều tra về hành vi tham ô tài sản