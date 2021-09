Tình hình Covid-19 hôm nay 16.9: TP.HCM thí điểm thẻ xanh, đã tiêm hơn 8,4 triệu liều vắc xin

Thông tin đáng chú ý về tình hình Covid-19 hôm nay, đến hết ngày 15.9, TP.HCM đã tiêm hơn 8,4 triệu liều vắc xin Covid-19. Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, tính đến 7 giờ 30 ngày 16.9, 22 quận huyện, TP.Phủ Đức; các bệnh viện TP; các bệnh viện, đơn vị Bộ, ngành đóng trên địa bàn TP.HCM đã tiêm tổng cộng hơn 8,4 triệu liều vắc xin Covid-19 cho người dân. Trong đó, có hơn 6,66 triệu mũi 1 và hơn 1,75 triệu mũi 2. Số liều vắc xin phòng Covid-19 tiêm cho người trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 969.451 liều. Theo số liệu dân số của Chi Cục dân số - kế hoạch hóa gia đình TP.HCM, TP có hơn 7,2 triệu người trên 18 tuổi. Hiện TP.HCM đã tiêm hơn 6,66 triệu liều vắc xin mũi 1, tỷ lệ đạt 92,5% và hơn 1,75 triệu mũi 2, tỷ lệ đạt 24,8%. Tuy nhiên, căn cứ số liệu dân số trên 18 tuổi do các quận, huyện và TP.Thủ Đức điều tra, TP.HCM hiện chỉ có gần 6 triệu người. Như vậy, tỷ lệ mũi 1 đã đạt 111,4% và mũi 2 đạt 29,8%. Mục tiêu ban đầu của TP.HCM là ở giai đoạn 1, từ ngày 1.9 đến ngày 15.9, tiêm 90% mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên và 15% mũi 2.

Cả gia đình đi tiêm vắc xin Covid-19 với hy vọng “thẻ xanh Covid”

Q.7 (TP.HCM) thí điểm thẻ xanh Covid, cấp mã QR cho 7 nhóm đối tượng được phép lưu thông. Hôm nay 16.9, Q.7 chính thức bước vào ngày đầu tiên áp dụng thẻ xanh Covid đối với doanh nghiệp xanh, hộ kinh doanh xanh. Việc thí điểm thẻ xanh Covid tại Q.7 tiến hành theo từng nhóm, có lộ trình, trước hết tại 150 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thiết yếu. 7 nhóm đối tượng được tham gia sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa tại Q.7 từ ngày 16.9 đến ngày 30.9 được cấp mã QR gồm: lực lượng tham gia phòng chống dịch từ quận đến phường; lực lượng cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn Q.7; đại diện các đơn vị được phép hoạt động sản xuất kinh doanh; lực lượng đi chợ hộ; lực lượng shipper mua và vận chuyển hàng; lực lượng tham gia vận tải hàng hóa; đại diện hộ dân tại vùng xanh.

Điều kiện để người dân TP.HCM có thẻ xanh Covid. Ngày 16.9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết TP.HCM đang dự thảo thí điểm áp dụng thẻ xanh Covid-19. Các điều kiện để có thẻ xanh là có chứng nhận đã tiêm chủng hoặc chứng nhận nhiễm Covid-19 (F0) đã khỏi bệnh. Theo HCDC, để có chứng nhận nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh, người từng nhiễm (F0) phải được xác nhận bằng một trong các loại giấy chứng nhận sau: Giấy xuất viện; Giấy xác nhận hoàn thành cách ly của Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường, xã, thị trấn. Đối với F0 tự làm xét nghiệm, tự cách ly tại nhà không có giấy xác nhận hoàn thành cách ly của Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường, xã, thị trấn thì cần có giấy xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố/tổ nhân dân hoặc của các tổ y tế chăm sóc F0 tại nhà.

Những điều kiện để có “Thẻ xanh Covid-19” tại TP.HCM

100% người từ 18 tuổi ở Khánh Hòa được tiêm vắc xin Covid-19 mũi 1 trong tháng 9. Sáng 16.9, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, theo lộ trình tiêm vắc xin Covid-19 hiện nay, đến hết tháng 9, tỉnh sẽ có 100% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin mũi 1. Theo kế hoạch này, đến hết tháng 9, tỉnh Khánh Hòa có 40% dân số tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa Covid-19. Tỉnh Khánh Hòa phấn đấu đến cuối năm nay sẽ phủ hoàn toàn vắc xin (đủ 2 mũi) cho toàn dân. Đã có khoảng 600.000 liều vắc xin các loại được triển khai tiêm, trong đó tỉnh ưu tiên tiêm cho người trên 60 tuổi, có bệnh nền, tiểu thương, công nhân và người dân vùng đang cách ly y tế, phong tỏa.

Đà Nẵng hướng dẫn người dân cập nhật thông tin tiêm vắc xin Covid-19. Sở TT-TT TP.Đà Nẵng cho biết, từ ngày mai 17.9, sở sẽ mở chuyên mục “Xác nhận thông tin đã tiêm vắc xin” trên Cổng Dịch vụ công Đà Nẵng (dichvucong.danang.gov.vn) để phục vụ người dân trong công tác khắc phục thông tin tiêm vắc xin phòng Covid-19. Chuyên mục giúp người dân cung cấp thông tin để kiểm tra, xử lý trong trường hợp đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 mà số liệu sót, lỗi, chưa có trong cơ sở dữ liệu tiêm chủng dùng chung của TP và Sổ sức khỏe điện tử của Bộ Y tế (ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại). Qua kênh trực tuyến này, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, Viettel Đà Nẵng sẽ kiểm tra, xử lý.

Tiền Giang đưa các tỉnh ủy viên xuống cơ sở chống dịch Covid-19. Sáng 16.9, Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang phát đi công văn do ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang, ký ban hành với nội dung phân công 23 cán bộ là tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đến 23 xã, thị trấn thuộc H.Châu Thành để trực tiếp chỉ đạo công tác chống dịch Covid-19. Theo ông Vĩnh, hiện nay, dịch Covid-19 trên địa bàn H.Châu Thành diễn biến rất phức tạp, còn nhiều ca nhiễm trong cộng đồng. Những cán bộ đầu ngành cấp tỉnh này có nhiệm vụ hỗ trợ, kiểm tra, cho ý kiến chỉ đạo, xử lý các vấn đề liên quan công tác chống dịch tại xã mà mình phụ trách. Nhiệm vụ về địa bàn cơ sở chống dịch được bắt đầu ngày 16.9 đến khi hoàn thành nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trực tiếp với Chủ tịch UBND tỉnh.

Chùm lây nhiễm Covid-19 trong khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc rất phức tạp. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết tính đến trưa ngày 16.9, ngành y tế tỉnh ghi nhận 33 ca dương tính Covid-19 trong khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (TX.Điện Bàn). Cụ thể, Công ty Giày Rieker Việt Nam ghi nhận 21 ca; Công ty Việt Vương 2 ghi nhận 7 ca; Công ty bao bì Tấn Đạt 2 ca; Công ty thép Hùng Vĩ 1 ca, Công ty Nguồn Lực 1 ca và Công ty Pepsico 1 ca. Điều đáng nói, 33 ca dương tính Covid-19 này đều có mối liên quan gia đình, họ hàng với 47 ca dương tính Covid-19 khác tại TX.Điện Bàn, TP.Hội An và H.Duy Xuyên. Một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết so với đợt dịch trước đây, chùm lây nhiễm Covid-19 ở TX.Điện Bàn rất phức tạp do môi trường tiếp xúc đông, quy mô rộng, các địa bàn bị ảnh hưởng nhiều.

Ngày đầu chạy liên quận trở lại, shipper Sài Gòn mừng rơn thoát cảnh thất nghiệp

Liên quan tình hình Covid-19 hôm nay, Hà Nội xem xét không kiểm tra giấy đi đường tại 19 quận, huyện, thị xã “vùng xanh”. Ông Lê Hồng Sơn, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Hà Nội, cho biết sau khi thành phố quyết định nới lỏng một số hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn, việc kiểm tra, kiểm soát giấy đi đường sẽ được điều chỉnh theo hướng thuận tiện hơn cho người dân. Cụ thể, ông Sơn cho biết người dân khi di chuyển trong các khu vực vùng xanh gồm 19 quận, huyện, thị xã trong trạng thái bình thường mới theo đánh giá của Sở Y tế, sẽ có thể không phải xuất trình giấy đi đường. "Trong vùng xanh theo nguyên tắc được nới lỏng đi lại, nhưng trong trường hợp người dân đi sang vùng đỏ, đi xuyên các vùng thì mới tiến hành kiểm soát việc đi đường", ông Sơn nói.