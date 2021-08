Tình hình Covid-19 hôm nay 20.8: TP.HCM chuẩn bị phương án để cách ly triệt để từ ngày 23.8

Thông tin đáng chú ý về tình hình Covid-19 hôm nay, Thủ tướng quyết định xuất cấp hơn 130.175 tấn gạo cứu đói người dân 24 tỉnh, thành. Theo quyết định, Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 130.175,67 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 24 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Cụ thể, Đắk Lắk được nhận 534,390 tấn; Đắk Nông 577,110 tấn; Đồng Tháp 5.883,4 tấn; Tây Ninh 336,255 tấn; Cà Mau 2.862,3 tấn; Vĩnh Long 2.103,1 tấn; Long An 807 tấn; Kiên Giang 2.278,1 tấn; Trà Vinh 1.738,9 tấn; Khánh Hòa 2.000 tấn; Bến Tre 2.408,2 tấn; Bình Định 1.000,5; An Giang 3.362,2 tấn; Nghệ An 341,1 tấn; Tiền Giang 3.006,2 tấn; Đồng Nai 3.128,5 tấn; Bà Rịa - Vũng Tàu 2.283,4 tấn; Phú Yên 1.852,6 tấn; Đà Nẵng 1.630,6 tấn; Cần Thơ 5.015,4 tấn; Bình Thuận 4.018,4 tấn và Ninh Thuận 577,2 tấn. Ngoài ra, 2 địa phương có số lượng người lao động nhập cư lớn được hỗ trợ gạo cứu đói với số lượng lớn là TP.HCM 71.104,9 tấn và Bình Dương 11.325 tấn.

Thủ tướng yêu cầu TP.HCM cách ly triệt để người với người, quân đội, công an sẵn sàng phối hợp. Tối 19.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì họp trực tuyến Thường trực Chính phủ với TP.HCM và các tỉnh lân cận đang có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp gồm Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu. Thường trực Chính phủ và lãnh đạo TP.HCM thống nhất thực hiện nghiêm ngặt hơn, thực chất hơn Chỉ thị 16, áp dụng một số biện pháp mạnh mẽ hơn. Thủ tướng yêu cầu thực hiện bằng được các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, thực hiện cách ly triệt để giữa người với người, gia đình với gia đình, xã phường với xã phường. Nếu thiếu lực lượng bảo đảm thì công an, quân đội sẽ đáp ứng, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phối hợp với TP.HCM triển khai nhiệm vụ này. Huy động Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các lực lượng cựu chiến binh, thanh niên, công đoàn, phụ nữ, hội nông dân… các cấp tham gia động viên, giải thích, tuyên truyền, hỗ trợ người dân để thực hiện cách ly nghiêm ngặt…

TP.HCM từ ngày 23.8, “ai ở đâu, ở yên đó”. Từ ngày 23.8, TP.HCM triển khai 5 giải pháp tăng cường, nâng cao để hướng đến mục tiêu kiểm soát dịch bệnh vào giữa tháng 9. Thứ nhất, người dân TP đảm bảo thực hiện quy định về giãn cách xã hội "ai ở đâu, ở yên đó"; nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố cách ly khu phố, phường xã cách ly với phường xã. Thứ 2, tập trung chăm lo cho bệnh nhân F0, điều trị người có triệu chứng chuyển nặng để hạn chế tỷ lệ tử vong. Thứ 3, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm ở những khu vực "vùng đỏ" trên bản đồ Covid-19 TP.HCM. Thứ 4, tăng cường đẩy mạnh tiêm vắc xin cho người dân. Thứ 5, đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, tiếp tục chăm lo đầy đủ hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời đến người dân khó khăn, yếu thế trên địa bàn TP.

TP.HCM hoàn thiện phương án đi lại, cung ứng hàng hóa, y tế… trước ngày 23.8. Các sở ngành liên quan đang hoàn thiện phương án kiểm soát lưu thông, cung ứng hàng hóa cũng như hoạt động xét nghiệm, tiêm vắc xin, nhu cầu y tế... để thông tin đến người dân TP.HCM trước ngày 23.8. Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho biết một số ngành hiện đang cố gắng hoàn thành sớm nhất để đến thời điểm trước ngày 23.8 sẽ có thông tin đầy đủ đến người dân về các nội dung như: việc kiểm soát lưu thông trên đường phố, lực lượng nào kiểm soát lưu thông; việc tổ chức thực hiện cung ứng hàng hóa thiết yếu đến người dân tại khu dân cư; việc triển khai các trạm y tế lưu động; việc mở rộng điều trị, xét nghiệm, tập trung vắc xin…

Gần 5,2 triệu người ở TP.HCM được tiêm vắc xin Covid-19. Sáng 20.8, Sở Y tế TP.HCM, cho biết trong ngày 19.8, TP.HCM đã tiêm được hơn 116.523 liều vắc xin Covid-19, nâng tổng số liều vắc xin được tiêm trong đợt 5 đến nay là hơn 4,17 triệu liều. Như vậy, qua 5 đợt tiêm vắc xin Covid-19, TP.HCM đã tiêm tổng cộng gần 5,2 triệu liều, trong đó hơn 100.000 người đã được tiêm mũi 2. Tại TP.HCM đến nay cũng đã có 612.325 người tiêm vắc xin Covid-19 Vero cell của Sinophram.

Xuất hiện nhiều ổ dịch phức tạp, Nghệ An giãn cách xã hội toàn tỉnh. Trước tình trạng dịch Covid-19 lan rộng với nhiều ổ dịch phức tạp, tỉnh Nghệ An đã quyết định phong tỏa, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với 14 huyện, thị gồm: TP.Vinh, TX.Cửa Lò, TX.Thái Hòa, TX.Hoàng Mai, H.Nam Đàn, H.Hưng Nguyên, H.Nghi Lộc, H.Yên Thành, H.Thanh Chương, H.Đô Lương, H.Anh Sơn, H.Diễn Châu, H.Quỳnh Lưu, H.Nghĩa Đàn; 7 huyện còn lại giãn cách theo Chỉ thị 15. Sáng 20.8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua, Nghệ An ghi nhận thêm 34 ca nhiễm Covid-19, trong đó có nhiều ca ở cộng đồng, nâng tổng số người nhiễm Covid-19 lên 734 ca ở 20 huyện, thị.

Liên quan tình hình Covid-19 hôm nay, hơn 1/2 số ca Covid-19 tại Vĩnh Long đã được chữa khỏi bệnh. Sáng 20.8, tin từ Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, trong ngày hôm qua (19.8) tỉnh có 37 bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi bệnh, xuất viện về nhà tiếp tục theo dõi sức khỏe theo quy định, nâng tổng số ca mắc Covid-19 đã được chữa khỏi bệnh lên 1.049 trường hợp, chiếm hơn 1/2 tổng số ca mắc trong tỉnh. Tính từ ngày 1.1 đến 20.8, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 2.033 ca mắc Covid-19 đã được Bộ Y tế công bố và 17 trường hợp mới chờ công bố. Tỉnh đang cách ly tập trung 1.188 trường hợp F1 và cách ly tại nhà 3.483 trường hợp F2. Có có 29 trường hợp tử vong.