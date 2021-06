Tình hình Covid-19 hôm nay 25.6: Truy tìm người liên quan nhiều ca dương tính đi xuyên Việt

Nhiều tỉnh thành truy tìm người liên quan các ca mắc

Tình hình Covid-19 hôm nay có nhiều thông tin về các trường hợp phương tiện, hành khách và người liên quan được tìm kiếm để truy vết phòng dịch.

Tỉnh Lâm Đồng tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến BN 14246 là tài xế xe tải chở vải từ tỉnh Bắc Giang vào Lâm Đồng. BN 14246 là ông H.V.C, tài xế xe hàng đông lạnh của Công ty Tín An Lộc, hiện sống tại đường Hồ Xuân Hương (P.9, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng).

Trong tháng 6, xe của ông C. đã ra Bắc Giang thu mua vải 2 chuyến. Ngày 15.6, ông C. lái xe tải đông lạnh xuất phát từ H.Lục Ngạn (Bắc Giang) về Lâm Đồng. Ngày 23.6, ông C. cùng 1 người ở P.8 (Đà Lạt) đi Bắc Giang, đến H.Lục Ngạn được lấy mẫu xét nghiệm nhanh, kết quả dương tính với Covid-19.

TP.HCM ghi nhận kỷ lục 667 ca nghi nhiễm Covid-19 chỉ trong 24 giờ

Tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương đang truy vết F1 và các trường hợp liên quan đến một tài xế xe chở hàng đông lạnh được ghi nhận dương tính Covid-19 ở tỉnh Nghệ An, trú xã Phổ Châu, TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi).

Ngày 23.6, người này lái xe chở hàng đông lạnh từ xã Phổ Châu ra TP.Móng Cái. Đến 16 giờ 30 cùng ngày, tài xế này đến Bệnh viện Minh An (Nghệ An), xin làm test nhanh Covid-19 và được thông báo kết quả dương tính 2 lần.

Tại tỉnh Bình Thuận, lực lượng chức năng đang tìm người đi trên 2 xe khách bắc - nam qua địa phương này chở bệnh nhân Covid-19. Xe thứ nhất biển số 15B-036.84 (nhà xe Trung Đức, Hải Phòng), lúc 14 giờ ngày 13.6 có đón khách tại ngã ba nhà thờ giáo xứ Bùi Chu, gần ngã ba Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, khoảng 20 giờ về đến H.Tuy Phong, Bình Thuận. Trên xe có khoảng 10 - 12 người, có dừng ở trạm nghỉ trên đường đi nhưng chưa rõ tên.

Xe thứ 2 của nhà xe Xuân Bình, biển số 17B-016.03, chạy từ Vũng Tàu đi Thái Bình. Khi tới vòng xoay bắc Phan Thiết dừng đón khách đi tiếp ra phía bắc (lúc 18 giờ 30 ngày 22.6). Chuyến xe này chưa rõ có bao nhiêu người, chỉ biết chở nữ bệnh nhân Covid-19 đi từ TP.Phan Thiết ra H.Tuy Phong.

Quận 4 phong tỏa hai con hẻm liên quan 47 ca dương tính Covid-19

Từ 0 giờ hôm nay 25.6, tỉnh Tây Ninh dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh đến một số tỉnh, thành phố và ngược lại (gồm xe chạy tuyến cố định, xe du lịch , xe taxi, xe buýt). Cụ thể, các xe không được phép hoạt động đi đến các địa bàn tỉnh, thành phố đã được thông báo dừng hoạt động gồm: tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bình Phước, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau, Tiền Giang, TP.Cần Thơ, Bình Dương, Long An, TP.Hòa Bình và H.Yên Thủy (tỉnh Hòa Bình), xã Đạo Lý (H.Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), H.Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn), TP.Vinh (tỉnh Nghệ An), TP.Phan Thiết và H.Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận).

Trong khi đó, Hải Phòng điều tra việc xe khách chạy tuyến bắc - nam đi từ các tỉnh, thành phố có dịch vào TP.Hải Phòng mà không khai báo. Theo đó, cả 3 ca nhiễm Covid-19 ở H.Vĩnh Bảo đều đi xe khách chạy tuyến bắc - nam, biển số 15B - 036.84 từ Đồng Nai và Bình Thuận về TP.Hải Phòng.

Hải Phòng đã lập các chốt cửa ngõ ra vào thành phố để kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh từ các địa phương có dịch; tạm dừng hoạt động của tuyến vận tải hành khách cố định TP.Hải Phòng - TP.HCM và ngược lại. Tuy nhiên, trong các ngày 17, 19 và 21.6, chốt kiểm soát cầu Nghìn vẫn để xe khách của Công ty Trung Đức, biển số 15B - 036.84 chở khách từ TP.HCM vào TP.Hải Phòng, làm xuất hiện ca nhiễm Covid-19 tại H.Vĩnh Bảo.

Ca nhiễm tăng thêm khắp các miền

Tình hình Covid-19 hôm nay tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước, nhiều nơi phong tỏa, giãn cách xã hội.

Sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19, UBND H.Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đã quyết định giãn cách xã hội toàn xã Cộng Hiền theo Chỉ thị 16. Các xã, thị trấn khác ở H.Vĩnh Bảo, thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 cho đến khi có thông báo mới.

Ở tỉnh Phú Yên, toàn TX.Đông Hòa áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 15 từ 0 giờ ngày 25.6. Ba địa điểm phong tỏa, gồm: ga đường sắt Hòa Hiệp Trung, trụ sở UBND xã Hòa Xuân Nam, ga đường sắt Hảo Sơn, cùng 3 hộ gia đình: nhà bà N.T.T, bà L.T.H.Y, bà L.T.T ở thôn Hảo Sơn Bắc (xã Hòa Xuân Nam).

Đến sáng 25.6, tỉnh Đồng Tháp phát hiện thêm 10 ca nghi nhiễm Covid-19, sau 2 ca nghi nhiễm Covid-19 được phát hiện ngày 24.6 (gồm 1 bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc và 1 phụ nữ trở về từ TP.HCM).

TP.HCM đến trưa nay có thêm 50 ca nhiễm Covid-19. Trong đó 30 ca là các F1 đã được cách ly từ trước; 9 ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ, Q.Tân Phú; 7 ca liên quan đến điểm thu phế liệu Đề Thám, Q.1; 4 ca liên quan đến Công ty cổ phần thực phẩm Trung Sơn - Khu công nghiệp Tân Tạo, Q.Bình Tân.

Cũng trong trưa nay, sau 3 ngày ca mắc Covid-19 đầu tiên tại tỉnh Sơn La xuất viện, đã có thêm 5 ca dương tính. Trong đó có 2 ca từ tỉnh Bình Dương về, là nghi phạm buôn bán ma túy, đã tạm giam tại H.Phù Yên; 2 ca ở H.Thuận Châu là F0 tái dương tính và 1 lái xe đi đón F0; 1 ca là công nhân từ Bắc Giang được tỉnh Sơn La đón về đang cách ly ở H.Mộc Châu.

Tỉnh Quảng Ninh qua xét nghiệm phát hiện thêm 1 trường hợp dương tính Covid-19, là anh C.H.T (27 tuổi, TP.Cẩm Phả) nhân viên Công ty TNHH MTV Petro Bình Minh. Anh C.H.T là F1 của bệnh nhân T.T.T, cùng làm trong công ty và trở về từ TP.HCM trên chuyến xe bắc - nam (được công bố dương tính với Covid-19 chiều 24.6).

Hẻm sâu Sài Gòn bất ngờ phong tỏa, phường mang loa gọi dân đi xét nghiệm Covid-19