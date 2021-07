Tình hình Covid-19 hôm nay 27.7: Phát hiện nhiều kiểu ‘vượt rào’ quy định phòng dịch

Một công ty “3 tại chỗ” ở Bình Dương giấu kết quả test nhanh 240 công nhân nghi nhiễm Covid-19, là tin tức nhiều người quan tâm trong tình hình Covid-19 hôm nay. Ngày 20.7, Công ty CP gỗ kỹ nghệ Long Việt (P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An) tổ chức tự test nhanh sàng lọc Covid-19 cho công nhân, kết quả 240 người dương tính, nhưng không khai báo. Kết quả xét nghiệm RT- PCR sau đó khẳng định 240 người này dương tính Covid-19. Ngày 25.7, công ty Long Việt gửi văn bản cho cơ quan chức năng đề nghị được xử lý, giải quyết gấp. Cơ quan chức năng đã phong tỏa công ty này, đưa 248 công nhân đi điều trị.

Đà Nẵng phát hiện vụ tráo người để lái xe tải từ vùng dịch vượt chốt kiểm soát. Theo đó, ông N.H (ngụ Q.12, TP.HCM) lái xe từ TP.HCM, đến gần chốt kiểm soát Covid-19 cửa ngõ Đà Nẵng, xuống xe đi bộ qua chốt, trốn khai báo y tế để tránh bị cách ly tập trung. Ông H. gọi điện cho ông Đ.V.Q và L.V.B (ngụ Đà Nẵng) đến lái xe tải qua chốt, sau đó đón ông H. Xe tải đang bị tạm giữ, ông H. bị cách ly tập trung.

Phát hiện 4 người đi tàu qua sông ở Sóc Trăng để né chốt kiểm soát dịch Covid-19, gồm: L.H.L (36 tuổi), N.V.H (30 tuổi), N.V.G (39 tuổi, cùng ở ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng) và ông P. (45 tuổi, ở ấp Phụng Xuân B, xã Tân Long, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang). Bị phát hiện ở ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thương, H.Trần Đề, 4 người khai nhận đi tàu qua sông để đến xã Lạc Hòa, TX.Vĩnh Châu (Sóc Trăng) làm thuê.

14 thanh thiếu niên tụ tập ở bờ đập hồ Tuyền Lâm (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) bất chấp quy định phòng dịch Covid-19. UBND P.3, TP.Đà Lạt ra văn bản xử phạt hành chính 6 trường hợp (từ 16 - 18 tuổi) 1 triệu đồng/người, 4 trường hợp trên 18 tuổi bị phạt 2 triệu đồng/người; đồng thời, nhắc nhở, cảnh cáo 4 người dưới 16 tuổi.

Một người đàn ông đãng trí chạy xe máy lọt qua nhiều chốt kiểm soát từ TP.HCM đến Tiền Giang. Ông Đ.T.L (65 tuổi, ngụ đường Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) chạy xe máy từ nhà ở TP.HCM đến TP.Mỹ Tho thì gặp chốt kiểm soát ở ngã ba QL.50 - Đinh Bộ Lĩnh. Tổ công tác test nhanh ông L. âm tính, sau đó liên hệ xe cứu thương từ thiện ở TP.Mỹ Tho hỗ trợ đưa ông L. cùng xe máy về nhà.

TP.HCM tăng cường công tác quản lý các khu phong tỏa. Theo đó, xác định phạm vi phong tỏa phù hợp (không quá hẹp để bỏ sót trường hợp F0, F1 nhưng không quá rộng ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân); nhanh chóng xét nghiệm, đưa tất cả người có nguy cơ cao (F0, F1 phát hiện thêm khi xét nghiệm) ra khỏi khu phong tỏa; khi gỡ phong tỏa phải làm từng phần, nhưng quản lý nghiêm hộ còn cách ly… TP.HCM giao công an, quân đội xử phạt, cưỡng chế vi phạm trong khu phong tỏa Covid-19

Tỉnh Bến Tre, Long An và Vĩnh Long quy định khung giờ người dân ra đường, đi chợ. Từ ngày 28.7, tỉnh Bến Tre quy định thời gian cho người dân đi chợ từ 6 - 10 giờ sáng và từ 14 - 17 giờ hằng ngày; không được ra đường từ 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Từ chiều 27.7, tỉnh Long An yêu cầu người dân hạn chế ra đường, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Tỉnh Vĩnh Long yêu cầu người dân không ra đường từ 18 giờ đến 5 giờ ngày hôm sau, thời gian thực hiện từ ngày 27.7 đến hết ngày 1.8.

Người dân TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) được cấp thẻ đi chợ 3 ngày 1 lần, áp dụng từ ngày 29.7 đến 7.8. Người dân được phát thẻ đi chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi để mua sắm hàng hóa thiết yếu, theo danh sách siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố được cấp phép hoạt động. Những trường hợp ra khỏi nhà không có lý do chính đáng hoặc đi chợ không có thẻ sẽ bị xử lý.

Bốn bệnh viện tư nhân ở TP.HCM đăng ký tham gia làm bệnh viện điều trị Covid-19, gồm Bệnh viện Triều An, Bệnh viện Xuyên Á, Bệnh viện Nam Sài Gòn và Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức. Trong đó, Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức chuyển đổi công năng toàn bộ với quy mô ban đầu là 100 giường. Bệnh viện Triều An và Bệnh viện Xuyên Á tham gia theo mô hình bệnh viện tách đôi (1 nửa bệnh viện làm điều trị Covid-19, 1 nửa điều trị các bệnh khác).

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lập 9 bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19. Các bệnh viện gồm: bệnh viện tại ký túc xá Truờng Trung cấp Y tế (140 giường), sân vận động TX.Phú Mỹ (80 giường), Trường tiểu học Cao Văn Ngọc (H.Long Điền, 220 giường), Trường tiểu học Sông Cầu (H.Châu Đức, 130 giường), Trường Tiểu học Thắng Tam (TP.Vũng Tàu, 350 giường), Trường THCS Chu Văn An (TX.Phú Mỹ, 250 giường), Trung tâm phòng chống HIV/AIDS (120 giường), ký túc xá Trường cao đẳng Sư phạm (300 giường) và nhà thi đấu đa năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (200 giường).

Tỉnh Đắk Nông ghi nhận 4 cán bộ y tế dương tính với Covid-19. Cả 4 trường hợp này đều là cán bộ y tế đang làm việc tại H.Đắk Mil. Qua truy vết, 4 ca mắc Covid-19 này đều là F1 của bệnh nhân BN 98494, tài xế của Trung tâm Y tế H.Đắk Mil (Đắk Nông).

Liên quan tình hình Covid-19 hôm nay, tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trên chuyến tàu đón công dân về từ TP.HCM. Bệnh nhân là chị H.T.C (31 tuổi, ngụ xã Hồng Lộc, H.Lộc Hà). Ngày 24.7, chị C. lên tàu SE14 cùng hơn 800 người từ TP.HCM về đến Hà Tĩnh sáng 26.7. Chị C. được đưa đến cách ly tập trung tại Trường mầm non xã Bình An (H.Lộc Hà), kết quả xét nghiệm dương tính. Có khoảng 62 F1 là người ngồi cùng toa tàu với chị C.