Tình hình Covid-19 hôm nay 30.6: Ca nhiễm tiếp tục tăng, TP.HCM lên cao điểm chống dịch

Thông tin tình hình Covid-19 đến chiều hôm nay, chợ Bình Thới (đường Xóm Đất, P.10, Q.11, TP.HCM) tạm ngưng hoạt động, do phát hiện trường hợp dương tính với Covid-19 vào chợ để bán vịt quay. Tỉnh Long An dừng hoạt động Bệnh viện đa khoa tỉnh do phát hiện 1 trường hợp nghi mắc Covid-19 là công nhân vệ sinh lao động hợp đồng. Tỉnh Bình Định thông báo khẩn tìm người liên quan 4 ca dương tính Covid-19 đến 10 điểm nguy cơ và 3 chuyến xe ở Bình Định, Quảng Ngãi, Đà Nẵng. Tỉnh Quảng Nam xác định có gần 300 người liên quan với ca dương tính Covid-19 là người bán phở nuôi thân nhân bệnh nặng tại Bệnh viện Đà Nẵng.