Tình hình Covid-19 hôm nay 31.7: Không để người dân tự phát rời TP.HCM bằng xe cá nhân

Thông tin đáng chú ý về tình hình Covid-19 hôm nay, TP.HCM ra văn bản khẩn phối hợp các địa phương đưa người dân về quê. UBND TP.HCM đề nghị UBND các địa phương gửi kế hoạch tổ chức đưa đón để TP.HCM phối hợp thực hiện; chỉ định đầu mối tiếp nhận đăng ký, tổ chức xét nghiệm, số lượng người, địa điểm và thời gian vận chuyển. UBND TP.HCM đề nghị UBND các tỉnh thành khác chỉ đạo tổ chức vận chuyển tập trung bằng đường hàng không, đường sắt, đường bộ, không di chuyển bằng phương tiện giao thông cá nhân. Yêu cầu đơn vị cung ứng vận chuyển chấp hành nghiêm phương án phòng dịch Covid-19.

Người dân rời TP.HCM chạy xe máy về quê, CSGT yêu cầu quay đầu

TP.HCM giao các sở ngành phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến điểm tập kết, ưu tiên xét nghiệm để về các địa phương. Sở GTVT được giao làm đầu mối để phối hợp, tạo điều kiện cho người dân di chuyển đến các vị trí tập kết; thông tin cho các địa phương, cơ quan về phương thức, số lượng người, địa điểm cùng thời gian vận chuyển. Sở Y tế phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có tên trong danh sách hoặc kế hoạch di chuyển về quê, được ưu tiên xét nghiệm và trả kết quả trong thời gian sớm nhất; khuyến cáo các trường hợp không được di chuyển.

CSGT dẫn đoàn xe đón người dân Bình Thuận rời Bến xe Miền Đông về quê. 10 xe giường nằm về Bình Thuận chiều nay chở 200 người, mỗi xe 20 người xen kẽ nhau. 10 huyện thị mỗi địa phương 1 xe, riêng H.Hàm Tân và TX.La Gi chung 1 xe; TP.Phan Thiết và huyện đảo Phú Quý chung 3 xe với 63 người (10 người dân đảo Phú Quý). Đoàn có xe CSGT Bình Thuận dẫn đường, có xe cứu thương, chở theo nhân viên y tế để xét nghiệm và xe cán bộ phục vụ.

Hơn 1.000 người dân Ninh Thuận được CSGT Đồng Nai “hộ tống” về quê. Chiều 31.7, CSGT Đồng Nai đã “hộ tống” hơn 1.000 người dân Ninh Thuận sống và làm việc tại xã Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) về quê. Hầu hết người dân di chuyển bằng xe máy, số còn lại được chở bằng xe khách. Như vậy đến nay Đồng Nai đã tổ chức “hộ tống” 3 đoàn người từ xã Thạnh Phú về quê. Hai ngày trước là người dân Đắk Lắk, tổng số hơn 1.500 người.

Bình Định tạm ngưng nhận người tự phát về quê từ các tỉnh thành đang thực hiện Chỉ thị 16. Những ngày gần đây, có trên 16.000 người dân Bình Định từ các tỉnh thành phía nam tự phát trở về quê, trong đó có nhiều trường hợp dương tính Covid-19. Tỉnh đã đón 743 người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại TP.HCM về quê. Hiện năng lực cách ly y tế tập trung của tỉnh Bình Định đã quá tải. Thời gian tới, tỉnh này lên kế hoạch đón công dân Bình Định về đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

KHẨN: TP.HCM đề nghị người dân không tự ý về quê bằng xe cá nhân trong dịch Covid-19

Vĩnh Long chuẩn bị tiêm vắc xin Moderna phòng dịch Covid-19 cho 36.932 người. Trong đợt 5 này, tỉnh Vĩnh Long sẽ triển khai tiêm chủng 15.120 liều vắc xin Moderna cho 36.932 đối tượng là lực lượng tuyến đầu chống dịch, tổ truy vết cộng đồng; người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội. Số vắc xin Moderna đợt 5 sẽ được tổ chức ở 9 điểm tiêm chủng trên địa bàn tỉnh rà soát lại điều kiện tiêm chủng an toàn theo quy định, gồm: 8 Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố và Bệnh xá Công an.

TP.Nha Trang (Khánh Hòa) triển khai cùng lúc 167 tổ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Theo kế hoạch đợt 3 (từ 30.7 đến 1.8), Nha Trang triển khai cùng lúc 167 tổ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Các tổ lấy 92.375 mẫu test nhanh kháng nguyên gộp 2 (tương đương 184.750 người) cho 100% dân số tại 11 xã, phường vừa bị phong tỏa. 16 xã, phường còn lại của Nha Trang sẽ được thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cộng đồng theo kế hoạch của UBND tỉnh đã triển khai trước đó.

Đà Nẵng thực hiện Chỉ thị 16 tăng cường từ 18 giờ hôm nay 31.7. Đà Nẵng thực hiện các biện pháp mạnh hơn, cao hơn các biện pháp phòng, chống dịch theo nội dung Chỉ thị 16 của Thủ tướng, nhằm đảm bảo phong tỏa, giãn cách và cách ly trên toàn địa bàn. Ngành chức năng vận dụng các quy định pháp luật để áp dụng các biện pháp cấm, hạn chế người, phương tiện đi lại và một số hoạt động trong thời gian nhất định, trừ trường hợp được phép theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Đồng Nai tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến 15.8. Tỉnh này tiếp tục khuyến cáo người dân không ra đường từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau; dừng các cơ sở kinh doanh đồ ăn thức uống, kể cả mua hàng mang về cho đến khi có thông báo mới. Tỉnh Bình Phước cũng tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 thêm 7 ngày.

Liên quan tình hình Covid-19 hôm nay, 253 người bán vé số ở TP.Tây Ninh được hỗ trợ tiền do ảnh hưởng dịch bệnh, tổng cộng 379,5 triệu đồng. Đến ngày 31.7, cơ quan chức năng tỉnh này đã thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách cho tổng cộng 1.962 người là động tự do với mức kinh phí hỗ trợ trên 2,9 tỉ đồng. Người lao động tự do có thời gian nghỉ việc, mất việc từ 15 ngày trở lên, nhận hỗ trợ một lần 1,5 triệu đồng/người.