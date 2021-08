Tình hình Covid-19 hôm nay 31.8: Phải đủ điều kiện cần, TP.HCM mới nới giãn cách

Thông tin đáng chú ý về tình hình Covid-19 hôm nay (31.8), TP.HCM lên kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 cho 8,1 triệu người đến cuối năm nay. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tiêm chủng vắc xin Covid-19 từ ngày 29.8 - 31.12. Giai đoạn 1 (từ 29.8 - 15.9): Tiêm vắc xin Covid-19 mũi 1 cho khoảng 680.000 người, đạt tỷ lệ bao phủ 90% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1. Tiêm vắc xin Covid-19 nhắc mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo từng loại vắc xin với khoảng hơn 2 triệu người. Giai đoạn 2 (từ 16.9 - 30.9): Bao phủ mũi 1 cho 10% còn lại của người từ 18 tuổi trở lên (khoảng 720.000 người). Tiêm nhắc mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo từng loại vắc xin (khoảng 656.900 người). Giai đoạn 3 (từ 1.10 - 15.10): Tiêm nhắc mũi 2 cho 2,6 triệu người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian bằng vắc xin AstraZeneca hoặc Pfizer. Giai đoạn 4 (từ 16.10 - 31.12): Tiêm nhắc mũi 2 cho 1,4 triệu người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo loại vắc xin phù hợp (trong giai đoạn từ ngày 29.8 - 30.9).

TP.HCM chưa đủ điều kiện, chưa nới giãn cách. Tại hội nghị trực tuyến Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM mở rộng chiều tối qua (30.8), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho rằng kết quả xét nghiệm ở vùng đỏ, vùng cam với tỷ lệ F0 là 3,8% số mẫu cho thấy người dân đã chấp hành giãn cách có hiệu quả. Số ca lây lan ra cộng đồng mức độ nằm trong tầm có thể kiểm soát, xử lý, điều trị. Việc triển khai biện pháp y tế đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, xét nghiệm thần tốc, tiêm vắc xin khẩn trương, điều trị F0 có hiệu quả kéo giảm các ca tử vong, tập trung chăm lo cung ứng hàng hóa thiết yếu, an sinh xã hội. Bí thư Nguyễn Văn Nên đánh giá chặng đường thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh gian truân nhưng bước đầu có niềm tin để thực hiện tiếp đợt tăng tốc đã đề ra: “Không thể cứ phải thực hiện Chỉ thị 16 mãi được, nhưng cũng không thể nới rộng, khi chúng ta chưa đủ điều kiện. Phải đủ điều kiện cần và đủ tương đối mới có thể nới rộng các giải pháp”.

Bình Dương đồng ý tiếp nhận 1 triệu liều vắc xin Vero Cell tiêm cho người dân. Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã đồng ý tiếp nhận 1 triệu liều vắc xin Vero Cell do Sinopharm sản xuất để tiêm cho người dân. Ngày 31.8, trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên về việc 1 triệu liều vắc xin Vero Cell kể trên có phải nhận từ TP.HCM hay không, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết chưa có thông tin chính thức. Trước đó, Bộ Y tế đã phân bổ 1.061.160 liều vắc xin cho Bình Dương, trong đó có 23.000 liều vắc xin Sinopharm. Với dân số trên 2,6 triệu người nhưng đến nay Bình Dương đã ghi nhận 110.258 ca Covid-19, trong khi đó, số lượng vắc xin được cấp mới được trên 1 triệu liều. Bình Dương cũng đã nhiều lần đề nghị Bộ Y tế cấp thêm vắc xin, dự kiến đến tháng 4.2022 cần khoảng 3,5 triệu liều tiêm cho người dân để đạt miễn dịch cộng đồng.

TP.HCM tiêm hơn 1 triệu liều vắc xin Covid-19 Vero Cell. Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, tính đến 7 giờ 30 sáng 31.8, TP.HCM (tính luôn các đơn vị bộ, ngành) đã tiêm vắc xin Covid-19 được tổng cộng 6,128 triệu người trên 18 tuổi, trong đó có gần 5,8 triệu người tiêm mũi 1 và hơn 337.000 người được tiêm mũi 2. Trong số này có hơn 1 triệu người đã tiêm vắc xin Covid-19 Vero Cell của hãng Sinopharm. Tính đến hiện tại, TP.HCM đã tiêm phủ trên 83% dân số mũi 1 và đến 15.9 sẽ đạt 90%. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2021, TP.HCM tiêm phủ 2 mũi vắc xin Covid-19 cho hơn 7,2 triệu người TP và người dân sinh sống làm việc trên địa bàn TP.HCM, tổng số khoảng 8,1 triệu người với 4 loại vắc xin: AstraZeneca, Pfizer, Moderna và Vero Cell.

Đồng Nai lên kế hoạch tiêm 500.000 liều vắc xin Sinopharm. Sáng 31.8, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Đồng Nai, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cho biết Sở Y tế đã ban hành kế hoạch 7227 (ngày 30.8) để tiêm 500.000 liều vắc xin Sinopharm cho người dân vùng nguy cơ cao. Ông Vũ cho biết vắc xin Sinopharm đã có hàng tỉ người dân ở Trung Quốc tiêm, nhiều nước ở châu Phi, Mông Cổ và một số quốc gia khác đã tiêm loại vắc xin này. Sinopharm cũng đã được 64 quốc gia trên thế giới phê duyệt. “Các thống kê y học cho thấy, tất cả những người được tiêm mũi 1 rất ít khả năng tử vong. Trong bối cảnh vắc xin khan hiếm trên toàn cầu, chỉ cần tiêm đủ 1 mũi thì tỷ lệ tử vong cũng đã giảm rất rõ, không phân biệt bất cứ loại vắc xin nào”, ông Vũ nói. Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng, cho biết Sở Y tế đã trình kế hoạch và sáng nay 31.8, UBND tỉnh đã có văn bản thống nhất, đồng thời yêu cầu Sở Y tế tiến hành ngay việc tiêm vắc xin cho kịp thời.

TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) phát hiện ổ dịch Covid-19 mới trên đường Tiền Cảng. Theo đó, từ khuya 30.8 đến 2 giờ ngày 31.8, lực lượng y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT- PCR và kiểm tra nhanh Covid-19 cho hàng nghìn người dân trên đường Tiền Cảng, P.Thắng Nhất (TP.Vũng Tàu). Tại một khu vực trên đường Tiền Cảng, kết quả kiểm tra nhanh cho thấy 28 người dân dương tính Covid-19. Bà Giang Phương Thảo, Chủ tịch UBND P.Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu cho biết ổ dịch trên đường Tiền Cảng chưa phát hiện được nguồn lây. Lực lượng chức năng đang truy vết các trường hợp liên quan. Đây là ổ dịch Covid-19 mới tại TP.Vũng Tàu được phát hiện qua công tác lấy mẫu xét nghiệm toàn diện trên địa bàn thành phố. Tính từ đợt dịch thứ 4 đến sáng 31.8, TP.Vũng Tàu ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm Covid-19.

Liên quan tình hình Covid-19 hôm nay, TP.HCM nhận 300 máy tạo ô xy, 100 tấn ô xy y tế do Ấn Độ tặng. Sáng 31.8, tại khu vực cửa khẩu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội (TP.HCM), diễn ra lễ tiếp nhận 300 máy tạo ô xy, 100 tấn ô xy y tế do Chính phủ Ấn Độ trao tặng cho Chính phủ Việt Nam để góp phần phòng, chống dịch Covid-19. Theo ông Trần Phước Anh (Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM), từ tháng 4 đến nay, các tỉnh, thành phố phía nam tại Việt Nam, trong đó có TP.HCM ghi nhận số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tăng nhanh liên tục. Do vậy, việc đáp ứng đầy đủ lượng ô xy điều trị bệnh nhân Covid-19 trở thành nhiệm vụ cấp thiết. 300 máy tạo ô xy cùng với 100 tấn ô xy y tế lỏng được thủy thủ đoàn tàu INS AIRAVAT chuyên chở đến TP.HCM hôm nay là sự hỗ trợ hết sức kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị bệnh nhân. Ngay sau khi tiếp nhận, số máy tạo ô xy, ô xy y tế nói trên được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để phân bổ, sử dụng góp phần thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.