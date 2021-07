Tình hình Covid-19 hôm nay 6.7: Nhiều tỉnh thành tăng giường bệnh, đóng cửa hàng loạt chợ

Hàng loạt địa phương đóng cửa chợ, siêu thị

Diễn biến tình hình Covid-19 hôm nay, TP.HCM tạm đóng cửa chợ đầu mối Bình Điền, ngưng tập kết giao dịch hàng hóa trực tiếp. Các chợ Gò Vấp, An Nhơn, Xóm Mới bị phong tỏa khi có nhiều trường hợp nghi nhiễm Covid-19 là tiểu thương trong chợ. Sáng 6.7, LotteMart quận 7 tạm đóng cửa để lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên làm việc trong siêu thị này vì có ca nhiễm Covid-19.

Sau khi có ca nghi dương tính Covid-19 là tài xế xe tải cùng vợ buôn bán tại chợ Trạm, UBND H.Núi Thành (Quảng Nam) phong tỏa tạm thời chợ này từ chiều nay 6.7. Người chồng có xét nghiệm dương tính Covid-19 là anh N.T.H (33 tuổi, ở thôn Vân Trai, xã Tam Hiệp) và vợ là chị B.T.K.T (30 tuổi), bán rau tại chợ Trạm.

Lotte Mart quận 7 tạm đóng cửa vì phát hiện 3 ca dương tính Covid-19

Tại tỉnh Quảng Ngãi, ngành chức năng phong tỏa chợ đầu mối Quảng Ngãi để test nhanh Covid-19 cho toàn bộ tiểu thương tại đây. Theo đó, tài xế N.T.H (33 tuổi, Quảng Nam) lái xe tải chở vợ là B.T.K.T. (30 tuổi) trên đường vào chợ đầu mối TP.Quảng Ngãi lấy hàng nông sản, qua test nhanh phát hiện có biểu hiện dương tính Covid-19.

Khuya 5.7 đến rạng sáng 6.7, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) tạm phong tỏa chợ đầu mối Tân Biên (P.Tân Biên) để tiến hành khử khuẩn, truy vết các các F1, F2 sau khi phát hiện 2 tiểu thương tại chợ dương tính Covid-19. Đến sáng cùng ngày, chợ hoạt động bình thường trở lại do kết quả xét nghiệm của 365 tiểu thương, người mua bán hàng đều âm tính Covid-19.

Sáng 6.7, lực lượng chức năng phong tỏa đoạn đường Phan Huy Ôn, bên hông chợ Thị Nghè (P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Người đàn ông ở điểm kinh doanh trên đường Phan Huy Ôn, có lấy hàng ở chợ Bình Điền. Người này có triệu chứng ho, mệt nên ngày 5.7 đến lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn, cho kết quả dương tính Covid-19.

TP.HCM, Đồng Nai tăng giường bệnh Covid-19

Hôm nay, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã xây dựng kế hoạch ứng phó Covid-19 với kịch bản 500 trường hợp bệnh nhân Covid-19 nặng. Theo đó, Sở Y tế bổ sung Bệnh viện điều trị Covid-19 Thủ Đức vào nhóm các bệnh viện hồi sức chuyên sâu bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch (trước đây là nhóm các bệnh viện điều trị Covid-19 có triệu chứng).

Tính từ ngày 27.4 đến nay, TP.HCM đã phát hiện hơn 6.900 bệnh nhân Covid-19, 14 bệnh nhân Covid-19 nặng tử vong. Sở Y tế đã có kịch bản cho từ 10.000 - 15.000 trường hợp bệnh nhân Covid-19. Việc bổ sung bệnh viện nhằm chủ động tăng cường hiệu quả điều trị cho người bệnh mắc Covid-19, nhất là các trường hợp nặng.

Tại Đồng Nai, Sở Y tế tỉnh này chuyển đổi khu C (là khu điều trị nội trú bệnh nhân phong) của Bệnh viện Da liễu Đồng Nai thành khu điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 không có triệu chứng. Khu C có khoảng 60 giường bệnh, tách biệt với bệnh viện, có hàng rào và cổng đi riêng.

Hiện năng lực điều trị Covid-19 của Đồng Nai là gần 300 giường. Trong kế hoạch ứng phó với đại dịch, tùy theo mức độ, ngành y tế Đồng Nai sẽ tăng số giường bệnh lên, tối đa 1.500 giường, bằng cách chuyển đổi các trung tâm y tế huyện, và thành lập khu chữa trị dã chiến.

Một phần Bệnh viện Da liễu Đồng Nai thành bệnh viện điều trị Covid-19

Tỉnh Phú Yên cho biết đã xây dựng đầy đủ các kế hoạch đáp ứng từng cấp độ dịch, trong đó bao gồm các kịch bản: 100 giường, 300 giường, 500 giường. Bốn 4 bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 được lập tại TX.Đông Hòa, TP.Tuy Hòa, H.Sơn Hòa và H.Tuy An, quy mô mỗi nơi 100 giường, có khả năng nâng lên 200 giường. Tỉnh này cũng đã xây dựng kế hoạch bảo đảm giường cách ly tập trung cho 7.000 người, bảo đảm giường bệnh và huy động nhân lực điều trị cho 500 bệnh nhân.

Bốn ca tử vong là người lớn tuổi

TP.HCM có ca tử vong thứ 14 là BN 19182 (62 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức). Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM chẩn đoán bệnh nhân viêm phổi do Covid-19 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên nhiều bệnh nền.

Bệnh nhân tử vong vào 14 giờ ngày 3.7, nguyên nhân tử vong được chẩn đoán do thuyên tắc phổi, sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do Covid-19 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn tính, suy tim rung nhĩ mạn tính.

Đây cũng là ca tử vong thứ 92 trên cả nước. Ca tử vong thứ 91 là BN 13881 (71 tuổi, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An), do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi nặng do Covid-19 biến chứng suy hô hấp tiến triển, trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, thoái hóa khớp, hội chứng cushing.

Ca tử vong số 93 là BN 8581 (97 tuổi, P.Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh), do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do SARS-CoV-2, áp xe đùi phải, tăng huyết áp. Ca tử vong thứ 94 là BN 3180 (62 tuổi, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội), do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do SARS-CoV-2, ung thư tụy di căn gan, phổi, tăng huyết áp, đái tháo đường.

Xuất hiện thêm một số chuỗi lây nhiễm

Trưa 6.7, qua kết quả xét nghiệm PCR, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận thêm 11 ca dương tính Covid-19, trong đó có 5 ca là công nhân thuộc KCN Hòa Phú. Cả 5 công nhân này có liên quan ổ dịch phát hiện tại Công ty TNHH Tỷ Xuân (KCN Hòa Phú, H.Long Hồ).

Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca dương tính là tài xế taxi tại Q.Hoàng Mai, chở 4 bệnh nhân ở Thanh Hóa dương tính Covid-19. Đến sáng nay, có thêm 3 trường hợp mắc bệnh là F1 của BN H.V.H (nhân viên công ty MOLEX) gồm: L.T.T, nữ, 34 tuổi, cùng xóm trọ; N.X.S, nam, 46 tuổi, làm bảo vệ cùng ca trực; N.V.K, nam, 43 tuổi, bảo vệ cùng ca trực tiếp xúc hàng ngày với F0 tại công ty TNHH SEI.

Sáng nay 6.7, tỉnh Quảng Bình thông báo vừa phát hiện 1 trường hợp dương tính Covid-19 nhập cảnh về trên địa bàn. Người này là L.X.S (33 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa), lao động tự do tại Thái Lan, nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo (H.Minh Hóa, Quảng Bình).

Tình hình Covid-19 đến trưa hôm nay, cả nước ghi nhận thêm 248 ca mắc Covid-19 mới. TP.HCM cao nhất với 209 ca, Hà Nội ghi nhận 10 ca sau nhiều ngày không có ca mắc mới, Phú Yên 7 ca, Long An 6 ca, Thanh Hóa 4 ca, Bắc Giang 3 ca, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nam mỗi tỉnh 1 ca. 182/242 ca mắc trong nước được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa, 6 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Nam (4 ca), Kiên Giang (2 ca).