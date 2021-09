Tình hình Covid-19 hôm nay 6.9: Nhiều địa phương giảm mức độ giãn cách xã hội

Thông tin đáng chú ý về tình hình Covid-19 hôm nay, Đà Nẵng lập 66 điểm cho chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 quy mô lớn nhất. UBND TP.Đà Nẵng cho biết từ ngày 8.9 đến hết ngày 11.9, Sở Y tế TP.Đà Nẵng sẽ tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 AstraZeneca cho hơn 92.000 người dân trên địa bàn TP. Để đảm bảo an toàn và tiến độ tiêm chủng, Sở Y tế TP.Đà Nẵng đã bố trí 66 điểm tiêm đặt tại 9 địa điểm, bao gồm: Cung thể thao Tiên Sơn (10 điểm), Bệnh viện Ung bướu (7 điểm), Trung tâm Hội chợ triển lãm (14 điểm), Nhà văn hóa thể thao Q.Ngũ Hành Sơn (6 điểm), Khu công nghiệp Q.Liên Chiểu (3 điểm), Trung tâm Văn hóa thể thao Q.Thanh Khê (8 điểm), Ký túc xá phía tây (7 điểm), Trung tâm Văn hóa thể thao Q.Sơn Trà (8 điểm), Bệnh viện Đà Nẵng (3 điểm). Ngoài ra, ngành y tế còn tổ chức 2 điểm tiêm trên xe tiêm lưu động. Bộ Y tế có kế hoạch điều chuyển về TP.Đà Nẵng khoảng 200.000 liều vắc xin, và 92.000 liều sắp triển khai tiêm nằm trong số này.

Giữa đại dịch Covid-19, nhân viên y tế nghỉ việc có sai không?

Hà Nội đề nghị hướng dẫn "người tiêm đủ 2 mũi vắc xin được làm gì". Trao đổi với báo chí ngày 5.9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, đã kiến nghị Bộ Y tế phân bổ thêm vắc xin để đến ngày 15.9 đạt tỷ lệ cao với nhóm trong độ tuổi được tiêm chủng; thường xuyên bổ sung cơ số thuốc, phác đồ điều trị, nhất là các thuốc mới, đặc hiệu. Đặc biệt, thành phố mong muốn sớm có hướng dẫn cụ thể đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin thì "được phép đi lại, tham gia các hoạt động lao động, sản xuất, tham gia công tác phòng, chống dịch như thế nào", do đây là vấn đề được người dân quan tâm. Trước đó, Hà Nội đã kiến nghị Chính phủ xem xét giao quyền chủ động cho các địa phương quyết định thời gian cách ly đối với F1 để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Bình Dương nới lỏng giãn cách huyện "vùng xanh", cấp thẻ cho người đã tiêm vắc xin Covid-19. Từ ngày 6.9, các huyện thị thuộc "vùng xanh" ở Bình Dương chính thức kết thúc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, thay vào đó sẽ thực hiện Chỉ thị 15+, tiếp tục tập trung phòng chống dịch Covid-19. UBND tỉnh Bình Dương giao cho UBND các huyện Bàu Bàng, Phú Giáo, Dầu Tiếng và Bắc Tân Uyên đã đủ điều kiện công bố "vùng xanh", căn cứ tình hình thực tế để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15+, tiếp tục tập trung phòng chống dịch Covid-19. UBND tỉnh Bình Dương cũng lưu ý các huyện "vùng xanh" có thể cấp “thẻ xanh” cho người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 và “thẻ vàng” cho người tiêm 1 mũi vắc xin.

Nghệ An giảm mức giãn cách xã hội tại nhiều huyện, thị. Kể từ hôm nay, 6.9, các huyện: Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn và TX.Cửa Lò tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. 3 huyện, thị đang thực hiện Chỉ thị 16 chuyển sang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, gồm H.Đô Lương, H.Quỳnh Lưu và TX.Hoàng Mai. 11 huyện, thị chuyển sang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 19, gồm TX.Thái Hòa và các huyện: Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Anh Sơn, Thanh Chương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn. TP.Vinh chuyển sang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 (riêng xã Hưng Hòa chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15).

Nhịp tim đập nhanh sau khi mắc Covid-19, cần làm gì | BÁC SĨ ƠI số 13

Lâm Đồng chuyển từ Chỉ thị 16 sang áp dụng Chỉ thị 15 đối với 2 xã Trạm Hành và Xuân Trường (TP.Đà Lạt). Sáng 6.9, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng, đã ký văn bản về việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 tại 2 xã Trạm Hành và Xuân Trường (TP.Đà Lạt). Theo văn bản này, UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất ngưng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và chuyển sang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 tại 2 xã nói trên từ 12 giờ ngày 6.9 như đề xuất của UBND TP.Đà Lạt và Sở Y tế Lâm Đồng cho đến khi có thông báo mới (tối thiểu 15 ngày). Trước đó, ông Trần Văn Hiệp ký Quyết định số 2065/QĐ-BCĐ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với 2 xã Xuân Trường và Trạm Hành từ 19 giờ ngày 6.8.

Quảng Ngãi phát hiện ổ dịch Covid-19 mới tại Khu công nghiệp Quảng Phú. Sáng 6.9, Sở Y tế Quảng Ngãi thông báo, tỉnh này có thêm 31 ca mắc Covid-19, trong đó ghi nhận thêm ổ dịch mới tại Khu công nghiệp Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi, với 15 ca. Trong 15 ca này, có 1 ca là công nhân của Công ty Tiến Thành, phát hiện sau khi xét nghiệm sàng lọc định kỳ, nhưng chưa rõ nguồn lây. 14 ca mắc Covid-19 còn lại là công nhân Công ty TNHH Ten Trai. Tất cả các ca này đều liên quan bệnh nhân 502187, sống tại xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19 ngày 3.9. Ngày 27.8, bệnh nhân 502187 có đi làm thêm ngày cuối tại Công ty Ten Trai. Ngoài ra, còn có 12 ca mắc Covid-19 liên quan ổ dịch tại xã Nghĩa An, trong đó có 10 ca đã cách ly tập trung trước đó. Còn 2 ca ở xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi chưa được đưa đi cách ly tập trung. Liên quan ổ dịch xã Nghĩa An, đến nay có 40 ca mắc Covid-19.

Bình Dương nới lỏng giãn cách, cấp thẻ cho người đã tiêm vắc xin Covid-19

Liên quan tình hình Covid-19 hôm nay, Công an TP.Hà Nội công bố đường dây nóng hỗ trợ cấp giấy đi đường. Công an TP.Hà Nội cho biết, để hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục đăng ký giấy đi đường theo quy trình xét duyệt, cấp giấy đi đường, thẻ đi mua hàng thiết yếu tại "vùng đỏ" trong phòng, chống Covid-19, ngoài số hotline đang sử dụng là 0692194299 sẽ có thêm 2 số: 0692194295 và 0692194296. Để có thời gian chuẩn bị chu đáo cho công tác cấp giấy đi đường theo quy trình mới và để người dân, doanh nghiệp đủ điều kiện nên trong 2 ngày 6 - 7.9, các lực lượng chức năng chỉ kiểm tra nhắc nhở, tuyên truyền những người ra đường thuộc nhóm được phép nhưng chưa có giấy đi đường theo quy định mới.